Installer Vane med ett-klikks installasjon.
Personvernfokusert AI-svarmotor som leverer siterte svar ved å bruke lokale LLM-er eller skyleverandører på din egen maskinvare.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Vane
Vane er en åpen kildekode AI-drevet svarmotor som kjører utelukkende på infrastruktur du kontrollerer. Den kobler en SearXNG-basert metasearch-backend med ditt valg av stor språkmodell — lokale Ollama-modeller eller skyleverandører som OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og Groq — for å syntetisere nøyaktige svar støttet av siterte nettkilder.
Selv-hosting av Vane holder alle søkeforespørsler og dokumentopplastinger på din VPS. Det er ingen tredjeparts spørringslogging, ingen abonnement per bruker og ingen ugjennomsiktig rangering — du velger søkekildene, modellen og personvernnivået som passer måten du forsker på.
Viktige funksjoner i Vane
Sitert AI-svar
Hvert svar lenker tilbake til de underliggende kildene, slik at du kan verifisere påstander og dykke dypere uten blindt å stole på generert innhold.
Lokale og sky-LLM-er
Kjør åpen kildekode-modeller lokalt via Ollama, eller koble til OpenAI, Anthropic, Google Gemini og Groq fra det samme webgrensesnittet.
Medfølgende SearXNG
Leveres med en SearXNG metasøk-instans slik at søk aggregeres på tvers av mange motorer uten å eksponere dem for kommersielle sporere.
Hastighets- og kvalitetsmoduser
Bytt mellom modusene Rask, Balansert og Kvalitet for å veksle responstid mot grundigere, flertrinns undersøkelser på vanskeligere spørsmål.
Filopplastinger og oppdag
Last opp PDF-er, tekstfiler og bilder for å stille spørsmål om dine egne dokumenter, eller bla gjennom Discover-feeden for populært innhold.
Søkehistorikk på din VPS
Alle spørringer, opplastede filer og chat-historikk forblir på serveren din i et vedvarende volum — aldri synkronisert til en tredjeparts sky.
Hvorfor kjøre Vane på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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