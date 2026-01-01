Vane er en åpen kildekode AI-drevet svarmotor som kjører utelukkende på infrastruktur du kontrollerer. Den kobler en SearXNG-basert metasearch-backend med ditt valg av stor språkmodell — lokale Ollama-modeller eller skyleverandører som OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og Groq — for å syntetisere nøyaktige svar støttet av siterte nettkilder.

Selv-hosting av Vane holder alle søkeforespørsler og dokumentopplastinger på din VPS. Det er ingen tredjeparts spørringslogging, ingen abonnement per bruker og ingen ugjennomsiktig rangering — du velger søkekildene, modellen og personvernnivået som passer måten du forsker på.