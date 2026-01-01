Installer MiroFish med ett klikk.
AI-prediksjonsmotor som bruker multiagent-svermsimulering for å forutsi virkelige sosiale og markedsresultater.
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Hva du kan bygge med MiroFish
MiroFish er en AI-prediksjonsmotor bygget på OASIS multi-agent simuleringsrammeverk. Den konstruerer parallelle digitale verdener befolket av tusenvis av AI-agenter, hver med uavhengige personligheter, langtidsminne drevet av Zep Cloud, og atferdslogikk. Brukere kan injisere virkelige hendelser som startdata og observere hvordan simulerte populasjoner reagerer — og produserer utfallsspådommer for trender i sosiale medier, markedsbevegelser og politiske konsekvenser.
Selv-hosting av MiroFish gir deg dedikert datakraft for ressurskrevende simuleringer og holder sensitiv forretningsinformasjon, finansielle signaler og analyser før lansering fullstendig innenfor din egen infrastruktur. Du beholder også full kontroll over valg av LLM-leverandør og kostnadsoptimalisering.
Viktige funksjoner i MiroFish
Multiagentsimulering
Tusenvis av AI-agenter med unike personligheter og vedvarende minne interagerer i parallelle digitale verdener, som produserer fremvoksende sosiale dynamikker.
Sosial plattformmodellering
Simulerer Twitter-lignende og Reddit-lignende miljøer med innlegg, kommentarer, følging og deling for å gjenspeile ekte plattformatferd.
Oversiktskontroller
Injiser variabler og nyhetshendelser fra et fugleperspektiv for å observere hvordan den simulerte befolkningen reagerer i sanntid.
Automatiserte rapporter
AI-genererte analyserapporter oppsummerer simuleringsresultater og prediksjoner, noe som reduserer manuell tolkning av komplekse agentinteraksjoner.
Fleksibel LLM-backend
Fungerer med OpenAI eller en hvilken som helst OpenAI API-kompatibel leverandør, slik at du kan bytte modeller for å balansere simuleringskvalitet mot kostnad.
Hvorfor kjøre MiroFish på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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