MiroFish er en AI-prediksjonsmotor bygget på OASIS multi-agent simuleringsrammeverk. Den konstruerer parallelle digitale verdener befolket av tusenvis av AI-agenter, hver med uavhengige personligheter, langtidsminne drevet av Zep Cloud, og atferdslogikk. Brukere kan injisere virkelige hendelser som startdata og observere hvordan simulerte populasjoner reagerer — og produserer utfallsspådommer for trender i sosiale medier, markedsbevegelser og politiske konsekvenser.

Selv-hosting av MiroFish gir deg dedikert datakraft for ressurskrevende simuleringer og holder sensitiv forretningsinformasjon, finansielle signaler og analyser før lansering fullstendig innenfor din egen infrastruktur. Du beholder også full kontroll over valg av LLM-leverandør og kostnadsoptimalisering.