Installer Inngest med ett klikk.
Plattform for orkestrering av arbeidsflyt for å kjøre pålitelige bakgrunnsfunksjoner, planlagte jobber og AI-arbeidsflyter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Inngest
Inngest er en åpen kildekode-motor for arbeidsflytorkestrering som lar deg skrive pålitelige bakgrunnsfunksjoner, hendelsesdrevne arbeidsflyter og planlagte jobber direkte i applikasjonskoden din. Den håndterer automatisk gjenforsøk, samtidighet, struping og trinnfunksjonslogikk, og holder applikasjonskoden din fokusert på forretningslogikk i stedet for infrastrukturhensyn.
Selvhosting av Inngest på din egen VPS gir deg full kontroll over utførelse, data og konfigurasjon. Den leveres med innebygd SQLite-persistens og en minnekø ut av esken, slik at du kan kjøre hele plattformen uten å trenge eksterne database- eller meldingsmeglertjenester.
Viktige funksjoner i Inngest
Pålitelige bakgrunnsjobber
Kjør bakgrunnsoppgaver med automatiske gjenforsøk, eksponentiell tilbaketrekking og innebygd feilhåndtering — ingen ytterligere infrastruktur er nødvendig.
Step Function-arbeidsflyter
Lag arbeidsflyter med flere trinn hvor hvert trinn blir individuelt forsøkt på nytt og hurtigbufret, noe som gjør kompleks orkestrering motstandsdyktig mot midlertidige feil.
Hendelsesdrevet kjøring
Utløs funksjoner fra applikasjonshendelser med en enkel hendelsesnøkkel, som muliggjør frakoblede, reaktive arkitekturer på tvers av tjenester.
AI-arbeidsflytstøtte
Orkestrer langvarige AI-pipelines med innebygd støtte for samtidighetsgrenser, hastighetsbegrensning og sjekkpunkter på trinnnivå.
Innebygd Dev-server
Utvikle og teste arbeidsflyter lokalt med et fullverdig brukergrensesnitt som viser hendelseslogg, funksjonskjøringer og trinnsporinger i sanntid.
Hvorfor kjøre Inngest på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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