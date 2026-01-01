Inngest er en åpen kildekode-motor for arbeidsflytorkestrering som lar deg skrive pålitelige bakgrunnsfunksjoner, hendelsesdrevne arbeidsflyter og planlagte jobber direkte i applikasjonskoden din. Den håndterer automatisk gjenforsøk, samtidighet, struping og trinnfunksjonslogikk, og holder applikasjonskoden din fokusert på forretningslogikk i stedet for infrastrukturhensyn.

Selvhosting av Inngest på din egen VPS gir deg full kontroll over utførelse, data og konfigurasjon. Den leveres med innebygd SQLite-persistens og en minnekø ut av esken, slik at du kan kjøre hele plattformen uten å trenge eksterne database- eller meldingsmeglertjenester.