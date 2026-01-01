Apache Solr er en velprøvd søkeplattform med åpen kildekode, bygget på Apache Lucene, og brukt av tusenvis av organisasjoner over hele verden. Den håndterer fulltekstsøk, fasettert navigering, treffutheving, geografisk søk og håndtering av rike dokumenter — alt gjennom et REST API som fungerer med ethvert språk eller rammeverk.

Selvhosting av Solr på din egen VPS gir deg full kontroll over søkeinfrastrukturen din, datakonfidensialitet og ytelsesjustering uten avgifter per spørring eller leverandørlås. Enten du trenger nettstedssøk, produktoppdagelse for e-handel eller dokumentgjenfinning for bedrifter, gjør Solrs modne økosystem og utvidbare skjema det til et velprøvd fundament.