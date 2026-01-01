Installer Apache Solr med ett klikk.
Bedriftsklar søkeplattform med åpen kildekode som driver fulltekstsøk, fasettert navigasjon og sanntidsindeksering for enhver applikasjon.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Apache Solr
Apache Solr er en velprøvd søkeplattform med åpen kildekode, bygget på Apache Lucene, og brukt av tusenvis av organisasjoner over hele verden. Den håndterer fulltekstsøk, fasettert navigering, treffutheving, geografisk søk og håndtering av rike dokumenter — alt gjennom et REST API som fungerer med ethvert språk eller rammeverk.
Selvhosting av Solr på din egen VPS gir deg full kontroll over søkeinfrastrukturen din, datakonfidensialitet og ytelsesjustering uten avgifter per spørring eller leverandørlås. Enten du trenger nettstedssøk, produktoppdagelse for e-handel eller dokumentgjenfinning for bedrifter, gjør Solrs modne økosystem og utvidbare skjema det til et velprøvd fundament.
Viktige funksjoner i Apache Solr
Fulltekstsøk
Lucene-drevet tekstanalyse med tokenisering, stamming, synonymer og relevansjustering leverer nøyaktige resultater på tvers av store dokumentsamlinger.
Fasettert navigasjon
Innebygd fasettering lar brukere filtrere ned etter kategori, pris, dato eller et hvilket som helst indeksert felt — standardmotoren bak e-handel og grensesnitt for innholdsfiltrering.
Sanntidsindeksering
Dokumenter som er lagt til indeksen blir søkbare i løpet av sekunder, og støtter søk i nær sanntid for applikasjoner som krever ferske resultater.
Rik dokumenthåndtering
Innebygd Apache Tika-integrasjon trekker automatisk ut og indekserer tekst fra PDF-er, Word-dokumenter, HTML og over tusen andre filformater.
REST API
Spørre og oppdatere indeksen via HTTP med JSON-, XML- eller CSV-svar — ingen Solr-spesifikt klientbibliotek er nødvendig for å integrere med hvilken som helst stakk.
Hvorfor kjøre Apache Solr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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