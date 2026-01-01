Installer Maxun med ett klikk.
No-code-plattform med åpen kildekode for å gjøre om ethvert nettsted til strukturerte og automatiserte arbeidsflyter for datauttrekk.
Velg en VPS-plan for Maxun
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Maxun
Maxun er en åpen kildekode, no-code webdataplattform som lar deg trekke ut, skrape, gjennomsøke og søke på nettet uten å skrive kode. Ved å bruke en visuell opptaker, blar du ganske enkelt gjennom et nettsted, og Maxun gjør handlingene dine om til en gjenbrukbar uttrekksrobot – ingen programmeringskunnskaper kreves. AI-drevet uttrekk lar deg beskrive med vanlig språk hvilke data du ønsker og få dem hentet automatisk.
Selvhosting av Maxun på din egen VPS gir deg full kontroll over dine skrapede data, planlegging og integrasjoner. Plattformen støtter eksport til Google Sheets, Airtable og webhooks, og inkluderer en full SDK og CLI for utviklere som ønsker å gå lenger. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for datapersistens og MinIO for fillagring, noe som gir deg et komplett, produksjonsklart oppsett.
Viktige funksjoner i Maxun
No-Code opptaker
Ta opp nettleserhandlingene dine én gang, og Maxun konverterer dem til en repeterbar uttrekksrobot — ingen kode nødvendig.
AI-datautvinning
Beskriv dataene du ønsker i naturlig språk og la LLM-drevet uttrekk finne og strukturere det for deg.
Web-crawling
Gjennomsøk hele nettsteder automatisk, oppdager og trekker ut innhold fra hver relevante side innenfor definert omfang.
Planlagte kjøringer
Konfigurer roboter til å kjøre etter en tidsplan og levere ferske strukturerte data til din valgte destinasjon uten manuell inngripen.
Fleksible Integrasjoner
Eksporter utpakket data direkte til Google Sheets, Airtable eller et hvilket som helst webhook-endepunkt med innebygd integrasjonsstøtte.
Hvorfor kjøre Maxun på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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