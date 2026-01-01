Maxun er en åpen kildekode, no-code webdataplattform som lar deg trekke ut, skrape, gjennomsøke og søke på nettet uten å skrive kode. Ved å bruke en visuell opptaker, blar du ganske enkelt gjennom et nettsted, og Maxun gjør handlingene dine om til en gjenbrukbar uttrekksrobot – ingen programmeringskunnskaper kreves. AI-drevet uttrekk lar deg beskrive med vanlig språk hvilke data du ønsker og få dem hentet automatisk.

Selvhosting av Maxun på din egen VPS gir deg full kontroll over dine skrapede data, planlegging og integrasjoner. Plattformen støtter eksport til Google Sheets, Airtable og webhooks, og inkluderer en full SDK og CLI for utviklere som ønsker å gå lenger. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for datapersistens og MinIO for fillagring, noe som gir deg et komplett, produksjonsklart oppsett.