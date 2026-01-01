Installer Grist med ett klikk-installasjon.
Hybrid av regneark og database med åpen kildekode som et selvhostet Airtable-alternativ.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Grist
Grist er et relasjonelt regneark med åpen kildekode som kombinerer den velkjente funksjonaliteten til regneark med kraften i databaser. Team bruker det til å organisere data, bygge tilpassede visninger, lage dashbord og designe interaktive applikasjoner uten å skrive kode, noe som gjør det til et allsidig selvhostet alternativ til Airtable.
Med Python-formler, detaljerte tilgangskontroller, et REST API og tilpassede widgeter, gir Grist både tekniske og ikke-tekniske brukere mulighet til å bygge sofistikerte dataapplikasjoner. Denne malen inkluderer PostgreSQL for pålitelig datalagring, Redis for ytelsesbufring og Traefik HTTPS-ruting for sikker teamtilgang.
Viktige funksjoner i Grist
Relasjonell datamodell
Koble tabeller med referanser og oppslag som en database, samtidig som du beholder den velkjente redigeringsopplevelsen til et regneark.
Python-formler
Bruk full Python for beregninger og datatransformasjoner i stedet for begrensede regnearkformelspråk.
Egendefinerte visninger & oppsett
Opprett kortvisninger, diagrammer, kalendere og tilpassede widget-oppsett for å visualisere og samhandle med dataene dine på hvilken som helst måte.
Finkornet tilgangskontroll
Angi tillatelser på dokument-, tabell-, kolonne- og radnivå for presis kontroll over teamsamarbeid og datasynlighet.
REST API-integrasjon
Full API-tilgang muliggjør lesing, skriving og automatisering av dataoperasjoner for sømløs integrasjon med eksterne verktøy.
Hvorfor kjøre Grist på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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