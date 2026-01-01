Grist er et relasjonelt regneark med åpen kildekode som kombinerer den velkjente funksjonaliteten til regneark med kraften i databaser. Team bruker det til å organisere data, bygge tilpassede visninger, lage dashbord og designe interaktive applikasjoner uten å skrive kode, noe som gjør det til et allsidig selvhostet alternativ til Airtable.

Med Python-formler, detaljerte tilgangskontroller, et REST API og tilpassede widgeter, gir Grist både tekniske og ikke-tekniske brukere mulighet til å bygge sofistikerte dataapplikasjoner. Denne malen inkluderer PostgreSQL for pålitelig datalagring, Redis for ytelsesbufring og Traefik HTTPS-ruting for sikker teamtilgang.