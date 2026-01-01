CiviCRM er et spesialbygd åpen kildekode CRM for ideelle organisasjoner, frivillige organisasjoner, foreninger og sivile organisasjoner. I motsetning til salgsfokuserte kommersielle CRM-systemer, er hver modul – kontakter, bidrag, medlemskap, arrangementer, utsendelser og saksbehandling – designet rundt arbeidsflyten til innsamlingsansvarlige, arrangører og programansatte som administrerer interessenter i stedet for potensielle kunder.

Selvhosting av CiviCRM på din egen VPS holder giverregistre, bidragshistorikk og medlemsdata under din fulle kontroll, uten pris per kontakt, ingen tredjeparts databehandlere, og fullt eierskap til hver rapport og segmentering du bygger.