Installer CiviCRM med ett klikk.
Åpen kildekode relasjonsstyring for interessenter, bygget for ideelle organisasjoner, interessegrupper og medlemsdrevne organisasjoner.
Velg en VPS-plan for CiviCRM
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med CiviCRM
CiviCRM er et spesialbygd åpen kildekode CRM for ideelle organisasjoner, frivillige organisasjoner, foreninger og sivile organisasjoner. I motsetning til salgsfokuserte kommersielle CRM-systemer, er hver modul – kontakter, bidrag, medlemskap, arrangementer, utsendelser og saksbehandling – designet rundt arbeidsflyten til innsamlingsansvarlige, arrangører og programansatte som administrerer interessenter i stedet for potensielle kunder.
Selvhosting av CiviCRM på din egen VPS holder giverregistre, bidragshistorikk og medlemsdata under din fulle kontroll, uten pris per kontakt, ingen tredjeparts databehandlere, og fullt eierskap til hver rapport og segmentering du bygger.
Viktige funksjoner i CiviCRM
Kontaktadministrasjon
Spor ubegrenset antall kontakter, husholdninger og organisasjoner med relasjoner, etiketter og egendefinerte felt skreddersydd for ideelle arbeidsflyter.
Bidrag og innsamling
Godta online donasjoner, administrer løfter, drive gjentakende gaveprogrammer og avstemme bidrag med innebygd finansiell rapportering.
Medlemskapsadministrasjon
Automatiser medlemsregistreringer, fornyelser og fordeler på flere nivåer med konfigurerbare medlemstyper og livssykluspåminnelser.
Eventer og registrering
Opprett arrangementssider, selg billetter, administrer deltakere og spor deltakerhistorikk sammen med resten av hver kontaktpost.
E-post og masseutsendelse
Segmenter målgrupper, send målrettede e-postutsendelser, og mål åpninger, klikk og sprett uten å betale per-kontakt utsendelsesgebyrer.
Hvorfor kjøre CiviCRM på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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