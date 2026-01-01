Installer NATS med ett klikk.
Skybasert, høyytelses meldingssystem med forsinkelse på under et millisekund for mikrotjenester, IoT og distribuerte applikasjoner.
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Hva du kan bygge med NATS
NATS er et lett, åpen kildekode-meldingssystem bygget for skybaserte arkitekturer. Det leverer publiser-abonner, forespørsel-svar og køgruppe-meldinger på under et millisekund med et minimalt fotavtrykk — serverbinærfilen er under 20 MB og krever ingen eksterne avhengigheter. NATS håndterer millioner av meldinger per sekund, noe som gjør det til en av de raskeste meldingsmeglerne som er tilgjengelige.
JetStream, NATS' innebygde persistenslag, legger til varige strømmer, avspilling og nøyaktig én gang-levering uten å kreve en separat kø- eller databasetjeneste. Selv-hosting av NATS på din egen VPS gir deg full kontroll over datalokalitet, eliminerer skyavgifter per melding, og plasserer meldingsbussen din så nær tjenestene dine som mulig for minimal forsinkelse.
Viktige funksjoner i NATS
Pub/Sub-meldinger
Send meldinger til et hvilket som helst antall abonnenter øyeblikkelig med emnebasert ruting og jokertegn-abonnementer for fleksibel meldingsdistribusjon.
JetStream persistens
Lagre, gjenspill og behandle meldinger med vedvarende strømmer og forbrukere – og legger til nøyaktig én gangs levering og meldingshistorikk uten ekstra infrastruktur.
Forespørsel-svar-mønster
Bygg RPC i synkron stil over asynkron meldingsutveksling med innebygd forespørsel-svar, som muliggjør kall mellom tjenester med automatisk tidsavbruddshåndtering.
Køgrupper
Fordel arbeid mellom horisontalt skalerte forbrukere ved hjelp av køgrupper — NATS lastbalanserer automatisk meldinger mellom alle medlemmer av en gruppe.
Innebygd klynging
Dann en feiltolerant klynge på tvers av flere noder med automatisk ruteoppdagelse og RAFT-basert JetStream-replikering for høy tilgjengelighet.
HTTP-overvåking
Bla gjennom serverhelse, tilkoblingsstatistikk, JetStream-målinger og abonnementsdata via det innebygde overvåkingsendepunktet på port 8222.
Hvorfor kjøre NATS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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