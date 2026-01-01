NATS er et lett, åpen kildekode-meldingssystem bygget for skybaserte arkitekturer. Det leverer publiser-abonner, forespørsel-svar og køgruppe-meldinger på under et millisekund med et minimalt fotavtrykk — serverbinærfilen er under 20 MB og krever ingen eksterne avhengigheter. NATS håndterer millioner av meldinger per sekund, noe som gjør det til en av de raskeste meldingsmeglerne som er tilgjengelige.

JetStream, NATS' innebygde persistenslag, legger til varige strømmer, avspilling og nøyaktig én gang-levering uten å kreve en separat kø- eller databasetjeneste. Selv-hosting av NATS på din egen VPS gir deg full kontroll over datalokalitet, eliminerer skyavgifter per melding, og plasserer meldingsbussen din så nær tjenestene dine som mulig for minimal forsinkelse.