Raneto er en lettvekts, åpen kildekode-kunnskapsbase bygget på Node.js som gjør en mappe med Markdown-filer om til et rent, søkbart dokumentasjonsnettsted. Det er ingen database å administrere – innholdet ligger som rene .md -filer i en katalog du kontrollerer, noe som gjør versjonskontroll, sikkerhetskopier og forfatting med din favorittredigerer enkelt. Den inkluderte nettredigereren håndterer redigering i nettleseren for ikke-tekniske brukere, mens utviklere kan skrive direkte i sitt foretrukne Markdown-verktøy og la git håndtere historikken.

Å selv-hoste Raneto på en VPS gir deg en privat kunnskapsbase som du fullt ut eier, uten leverandørlåsing, ingen avgifter per bruker, og innhold som ligger som flyttbare filer i stedet for en proprietær database.