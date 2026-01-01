Installer Raneto med ett klikk-installasjon.
Markdown-drevet kunnskapsbase-wiki for Node.js — filbasert innhold med en ren nettleserleser og -redigerer.
Velg en VPS-plan for Raneto
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Raneto
Raneto er en lettvekts, åpen kildekode-kunnskapsbase bygget på Node.js som gjør en mappe med Markdown-filer om til et rent, søkbart dokumentasjonsnettsted. Det er ingen database å administrere – innholdet ligger som rene
.md-filer i en katalog du kontrollerer, noe som gjør versjonskontroll, sikkerhetskopier og forfatting med din favorittredigerer enkelt. Den inkluderte nettredigereren håndterer redigering i nettleseren for ikke-tekniske brukere, mens utviklere kan skrive direkte i sitt foretrukne Markdown-verktøy og la git håndtere historikken.
Å selv-hoste Raneto på en VPS gir deg en privat kunnskapsbase som du fullt ut eier, uten leverandørlåsing, ingen avgifter per bruker, og innhold som ligger som flyttbare filer i stedet for en proprietær database.
Viktige funksjoner i Raneto
Filbasert innhold
Artikler er vanlige Markdown-filer i en innholdskatalog — versjonskontroller med git, sikkerhetskopier med rsync, rediger med hvilket som helst verktøy du ønsker.
Redigerer i nettleser
Innebygd redigeringsprogram lar ikke-tekniske brukere oppdatere sider direkte fra nettleseren uten å røre filsystemet eller kjøre git.
Fulltekstsøk
Raskt minnebasert søk på tvers av hver side lar leserne finne innhold umiddelbart uten å forlate dokumentasjonssiden.
Kategorihierarki
Mappestruktur blir navigasjonstreet, med egendefinert sorteringsrekkefølge via metadata per mappe, slik at din IA gjenspeiler innholdet ditt.
Tema-vennlig layout
Bytt ut eller utvid standardtemaet for å matche merkevaren din — Raneto-temaer er enkle HTML-, CSS- og JS-pakker.
Hvorfor kjøre Raneto på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.