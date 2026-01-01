Installer RetroAssembly med ett klikks installasjon.
Selvhostet retrospillbibliotek og nettleserbasert emulator som støtter 25+ klassiske konsoller med automatisk grafikk og lagringspunkter.
Velg en VPS-plan for RetroAssembly
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med RetroAssembly
RetroAssembly er en selvhostet nettapplikasjon som gjør nettleseren din om til et personlig retrospillkabinett. Last opp ROM-samlingen din og spill titler fra over 25 klassiske plattformer — inkludert NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade og Atari — direkte i nettleseren uten plugins eller nedlastinger.
Plattformen henter automatisk bokskunst og spillmetadata slik at biblioteket ditt ser ut som en ordentlig samling i stedet for en filliste. Lagringsstater, tilbakespoling av spilling, shader-effekter i retrostil og skjermbaserte mobilkontrollere er alle innebygd. Selvhosting holder ROM-samlingen din på din egen server, privat og kun tilgjengelig for kontoer du oppretter.
Viktige funksjoner i RetroAssembly
25+ konsollstøtte
Spill spill fra NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan og mange flere plattformer i nettleseren.
Automatisk gjenkjenning av kunstverk
Spillomslag og spillmetadata hentes automatisk slik at biblioteket ditt viser rike visuelle elementer i stedet for bare filnavn.
Lagre tilstander og spole tilbake
Lagre og gjenopprett fremdrift når som helst, med automatiske tilstandsøyeblikksbilder og tilbakespoling av spilling på støttede emulatorer.
Mobilvennlige kontroller
En innebygd virtuell kontroller på skjermen gjør det enkelt å spille på telefoner og nettbrett uten en fysisk gamepad.
Retro visuelle shadere
Valgfrie CRT- og andre skyggeeffekter gjenskaper utseendet til originale maskinvare-skjermer for en mer autentisk opplevelse.
Hvorfor kjøre RetroAssembly på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.