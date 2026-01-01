RetroAssembly er en selvhostet nettapplikasjon som gjør nettleseren din om til et personlig retrospillkabinett. Last opp ROM-samlingen din og spill titler fra over 25 klassiske plattformer — inkludert NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade og Atari — direkte i nettleseren uten plugins eller nedlastinger.

Plattformen henter automatisk bokskunst og spillmetadata slik at biblioteket ditt ser ut som en ordentlig samling i stedet for en filliste. Lagringsstater, tilbakespoling av spilling, shader-effekter i retrostil og skjermbaserte mobilkontrollere er alle innebygd. Selvhosting holder ROM-samlingen din på din egen server, privat og kun tilgjengelig for kontoer du oppretter.