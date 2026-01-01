Bludit er et åpen kildekode flat-fil innholdsstyringssystem som lagrer hvert innlegg, hver side og hver innstilling som Markdown- og JSON-filer på disk. Fordi det ikke trenger MySQL, PostgreSQL eller noen annen database, er hele stakken lettere, raskere å sikkerhetskopiere og enklere å migrere mellom servere enn tradisjonelle PHP CMS-er.

Selvhosting av Bludit på en VPS gir bloggere og eiere av små nettsteder fullt eierskap over innholdet og temaene deres, uten tredjeparts hostingavgifter og uten plattformlåsing. Innlegg kan redigeres fra et nettleserbasert adminpanel eller direkte på filsystemet, og prosjektet leveres med en innebygd bildebehandler, et plugin-system og moderne temaer klare til å tilpasses.