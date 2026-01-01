Installer Bludit med ett klikk.
Enkelt, raskt og sikkert flatfil-CMS for personlige blogger og små nettsteder som ikke krever database.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Bludit
Bludit er et åpen kildekode flat-fil innholdsstyringssystem som lagrer hvert innlegg, hver side og hver innstilling som Markdown- og JSON-filer på disk. Fordi det ikke trenger MySQL, PostgreSQL eller noen annen database, er hele stakken lettere, raskere å sikkerhetskopiere og enklere å migrere mellom servere enn tradisjonelle PHP CMS-er.
Selvhosting av Bludit på en VPS gir bloggere og eiere av små nettsteder fullt eierskap over innholdet og temaene deres, uten tredjeparts hostingavgifter og uten plattformlåsing. Innlegg kan redigeres fra et nettleserbasert adminpanel eller direkte på filsystemet, og prosjektet leveres med en innebygd bildebehandler, et plugin-system og moderne temaer klare til å tilpasses.
Viktige funksjoner i Bludit
Ingen database kreves
Lagrer alt innhold i flate Markdown- og JSON-filer slik at distribusjon, sikkerhetskopiering og versjonskontroll er like enkelt som å kopiere en mappe.
Markdown-publisering
Skriv innlegg og sider i Markdown med en nettleserbasert redigerer som støtter utkast, planlagt publisering og kategorier.
Temaer og plugins
Tilpass utseendet med innebygde moderne temaer og utvid funksjonaliteten gjennom et plugin-system uten å røre ved kjerne-koden.
Innebygd bildebehandler
Last opp, organiser og bygg inn bilder fra et mediebibliotek integrert i administrasjonspanelet uten eksterne lagringstjenester.
Flerbrukerroller
Inviter redaktører og forfattere med forskjellige tillatelser slik at flere bidragsytere kan publisere uten å dele én konto.
Hvorfor kjøre Bludit på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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