PrivateBin er en minimalistisk åpen kildekode-pastebin hvor innhold krypteres med 256-bit AES-GCM direkte i nettleseren før det når serveren. Dekrypteringsnøkkelen ligger kun i URL-fragmentet, som nettlesere aldri sender til serveren – noe som betyr at selv ikke serveroperatøren kan lese det du deler. Med over 8 000 GitHub-stjerner er det et av de mest pålitelige verktøyene for nullkunnskapsdeling som er tilgjengelig.

Selv-hosting av PrivateBin på din VPS holder din delingsinfrastruktur helt privat – ingen tredjepartstjeneste ser dine innlimte tekster – og den lettvektige Alpine-containeren krever minimale ressurser samtidig som den gir deg full kontroll over retensjonspolicyer, filstørrelsesgrenser og tilgang.