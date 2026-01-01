Installer PrivateBin med ett-klikks installasjon.
Nullkunnskapskryptert pastebin hvor serveren aldri ser innholdet ditt — all kryptering og dekryptering skjer utelukkende i nettleseren.
Velg en VPS-plan for PrivateBin
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PrivateBin
PrivateBin er en minimalistisk åpen kildekode-pastebin hvor innhold krypteres med 256-bit AES-GCM direkte i nettleseren før det når serveren. Dekrypteringsnøkkelen ligger kun i URL-fragmentet, som nettlesere aldri sender til serveren – noe som betyr at selv ikke serveroperatøren kan lese det du deler. Med over 8 000 GitHub-stjerner er det et av de mest pålitelige verktøyene for nullkunnskapsdeling som er tilgjengelig.
Selv-hosting av PrivateBin på din VPS holder din delingsinfrastruktur helt privat – ingen tredjepartstjeneste ser dine innlimte tekster – og den lettvektige Alpine-containeren krever minimale ressurser samtidig som den gir deg full kontroll over retensjonspolicyer, filstørrelsesgrenser og tilgang.
Viktige funksjoner i PrivateBin
Nullkunnskapskryptering
256-bit AES-GCM-kryptering kjører utelukkende i nettleseren, slik at serveren kun lagrer chiffertekst og kan aldri få tilgang til ditt ukrypterte innhold.
Brenn etter lesing
Engangsinnlegg slettes automatisk etter første visning, noe som gjør dem ideelle for deling av passord, tokens eller hemmeligheter som ikke skal vedvare.
Passordbeskyttelse
Legg til et valgfritt passord i tillegg til den URL-baserte nøkkelen for et andre lag med tilgangskontroll på spesielt sensitive innlegg.
Syntaksutheving
Over 200 programmeringsspråk-temaer gjør det enkelt å dele og gjennomgå kodebiter med lesbar formatering og fargekodet syntaks.
Ingen kontoer nødvendig
Alle med lenken kan lese et innlegg umiddelbart — ingen registrering, ingen sporing og ingen brukerdata samles inn eller lagres av serveren.
Hvorfor kjøre PrivateBin på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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