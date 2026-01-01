Neo4j er verdens mest utbredte grafdatabase, som lagrer data som noder og relasjoner i stedet for rader og tabeller. Denne native grafmodellen gjør den eksepsjonelt rask til å traversere forbindelser — enten du finner den korteste veien mellom to personer, oppdager svindelringer eller genererer produktanbefalinger — uten de kostbare sammenføyningene som bremser relasjonsdatabaser på problemer med tilknyttede data.

Selvhosting av Neo4j på din egen VPS gir deg full kontroll over datamodellen, minnekonfigurasjonen og tilgangstillatelsene dine. Du unngår skykostnader per spørring samtidig som du beholder sensitive relasjonsdata — som for eksempel brukernettverk, transaksjonsgrafer og organisasjonshierarkier — fullstendig på infrastruktur du kontrollerer.