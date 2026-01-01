Installer Neo4j med ett klikk.
Verdens ledende open-source grafdatabase, bygget for å lagre og forespørre dypt sammenkoblede data i stor skala.
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Hva du kan bygge med Neo4j
Neo4j er verdens mest utbredte grafdatabase, som lagrer data som noder og relasjoner i stedet for rader og tabeller. Denne native grafmodellen gjør den eksepsjonelt rask til å traversere forbindelser — enten du finner den korteste veien mellom to personer, oppdager svindelringer eller genererer produktanbefalinger — uten de kostbare sammenføyningene som bremser relasjonsdatabaser på problemer med tilknyttede data.
Selvhosting av Neo4j på din egen VPS gir deg full kontroll over datamodellen, minnekonfigurasjonen og tilgangstillatelsene dine. Du unngår skykostnader per spørring samtidig som du beholder sensitive relasjonsdata — som for eksempel brukernettverk, transaksjonsgrafer og organisasjonshierarkier — fullstendig på infrastruktur du kontrollerer.
Viktige funksjoner i Neo4j
Innebygd graf-lagring
Data lagres fysisk som noder og relasjoner, slik at grafgjennomganger utføres på konstant tid uavhengig av den totale datasettstørrelsen — noe relasjonsdatabaser ikke kan matche.
Cypher spørrespråk
Cypher er et uttrykksfullt mønstermatchingsspørrespråk spesialbygd for grafer, som lar deg beskrive komplekse relasjonsspørringer i en lesbar, SQL-lignende syntaks.
Innebygd nettlesergrensesnitt
Neo4j Browser tilbyr et interaktivt visuelt grensesnitt for å skrive spørringer, utforske grafen din og gjengi resultater som interaktive node-relasjonsdiagrammer.
ACID-transaksjoner
Full ACID-kompatibilitet sikrer datakonsistens og holdbarhet, noe som gjør Neo4j egnet for produksjonsbelastninger der korrekthet er ikke-forhandlingsbart.
REST & Bolt APIs
Bolt binærprotokoll og HTTP REST API lar enhver applikasjon koble til Neo4j ved å bruke offisielle drivere tilgjengelig for Python, Java, JavaScript, Go, .NET, og mer.
Grafalgoritmer
Grafdatavitenskapsbiblioteket tilbyr over 65 algoritmer — PageRank, fellesskapsdeteksjon, stisøk — som kjører direkte på grafen din uten å eksportere data.
Hvorfor kjøre Neo4j på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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