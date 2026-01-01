Installer Zensical med ett klikk.
Selvhostet dokumentasjonsplattform som bygger og leverer vakre Markdown-baserte prosjektdokumenter med direkte forhåndsvisning.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Zensical
Zensical er en moderne dokumentasjonsplattform laget av teamet bak Material for MkDocs. Den genererer polerte, søkbare dokumentasjonsnettsteder fra Markdown-kildefiler og leverer dem med en innebygd live-forhåndsvisningsserver — slik at endringer i dokumentene dine er synlige i nettleseren umiddelbart. Den støtter både sitt eget native
zensical.toml-format og eksisterende
mkdocs.yml-konfigurasjonsfiler, noe som gjør migrering fra MkDocs enkel.
Selv-hosting av Zensical på din egen VPS betyr at dokumentasjonen din ligger på infrastruktur du kontrollerer, uten sideavgift, ingen lesersporing og ingen avhengighet av en tredjeparts dokumentasjonshostingtjeneste. Et startprosjekt opprettes automatisk ved første kjøring slik at du kan begynne å skrive umiddelbart.
Viktige funksjoner i Zensical
Markdown-basert utforming
Skriv dokumentasjon i enkle Markdown-filer og få dem gjengitt som et polert, fullt navigerbart dokumentasjonsnettsted.
Server for direkte forhåndsvisning
Den innebygde utviklingsserveren laster dokumentasjonen på nytt i nettleseren så snart kildefiler er lagret, noe som gjør redigeringen rask og umiddelbar.
Fulltekstsøk
Innebygd klientbasert søk indekserer alle dokumentsider slik at lesere kan finne innhold umiddelbart uten serverbasert infrastruktur.
MkDocs-kompatibilitet
Leser eksisterende
mkdocs.yml konfigurasjonsfiler, slik at team kan migrere fra MkDocs uten å måtte skrive om konfigurasjonen sin.
Flerspråklig støtte
Full internasjonalisering på tvers av 60+ språk for dokumentasjon som betjener globale målgrupper på deres morsmål.
Startprosjekt ved første kjøring
Initialiserer automatisk et eksempel-dokumentasjonsprosjekt ved første utrulling, slik at du kan begynne å skrive og tilpasse umiddelbart.
Hvorfor kjøre Zensical på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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