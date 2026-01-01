Zensical er en moderne dokumentasjonsplattform laget av teamet bak Material for MkDocs. Den genererer polerte, søkbare dokumentasjonsnettsteder fra Markdown-kildefiler og leverer dem med en innebygd live-forhåndsvisningsserver — slik at endringer i dokumentene dine er synlige i nettleseren umiddelbart. Den støtter både sitt eget native zensical.toml -format og eksisterende mkdocs.yml -konfigurasjonsfiler, noe som gjør migrering fra MkDocs enkel.

Selv-hosting av Zensical på din egen VPS betyr at dokumentasjonen din ligger på infrastruktur du kontrollerer, uten sideavgift, ingen lesersporing og ingen avhengighet av en tredjeparts dokumentasjonshostingtjeneste. Et startprosjekt opprettes automatisk ved første kjøring slik at du kan begynne å skrive umiddelbart.