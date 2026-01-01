Pangolin Newt er en fullt userspace WireGuard-tunnelklient og TCP/UDP-proxy designet for å integreres med Pangolins plattform for identitetsbevisst tilgang. Opererer uten kjernemoduler eller forhøyede rettigheter, etablerer Newt krypterte tunneler til Pangolin utgangsnoder og tilbyr lokale proxyer for sikker ruting av applikasjonstrafikk.

Ved å distribuere Newt på din VPS sammen med tjenestene dine, får du nulltillitsbasert fjerntilgang til private ressurser fra hvor som helst, med tilgang styrt av Pangolins identitetsbaserte policyer — ingen offentlig IP-eksponering eller tradisjonell VPN-overhead er nødvendig.