Installer Pangolin Newt med ett-klikks installasjon.
WireGuard-tunnelklient i brukerområdet som sikkert eksponerer private tjenester gjennom Pangolin fjernaksessplattformen.
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Hva du kan bygge med Pangolin Newt
Pangolin Newt er en fullt userspace WireGuard-tunnelklient og TCP/UDP-proxy designet for å integreres med Pangolins plattform for identitetsbevisst tilgang. Opererer uten kjernemoduler eller forhøyede rettigheter, etablerer Newt krypterte tunneler til Pangolin utgangsnoder og tilbyr lokale proxyer for sikker ruting av applikasjonstrafikk.
Ved å distribuere Newt på din VPS sammen med tjenestene dine, får du nulltillitsbasert fjerntilgang til private ressurser fra hvor som helst, med tilgang styrt av Pangolins identitetsbaserte policyer — ingen offentlig IP-eksponering eller tradisjonell VPN-overhead er nødvendig.
Viktige funksjoner i Pangolin Newt
Brukerområde-WireGuard
Kjører utelukkende i brukerområdet uten kjernemoduler eller forhøyede rettigheter, noe som gjør det trygt og enkelt å distribuere i containeriserte miljøer.
Zero-Trust-tilgang
Tilgang til hver ressurs kontrolleres av Pangolin identitetspolicyer, som sikrer at kun autentiserte og autoriserte brukere kan nå private tjenester.
Innebygd TCP/UDP-proxy
Fungerer som både en tunnelbehandler og en applikasjonsproxy, som ruter trafikk for flere tjenester gjennom en enkelt kryptert WireGuard-tilkobling.
Automatisk tunneladministrasjon
Opprettholder en vedvarende WebSocket-tilkobling til Pangolin-kontrollplanet slik at tunneler automatisk gjenopprettes etter nettverksavbrudd.
NAT Traversal-støtte
Kobler seg pålitelig til bak brannmurer og restriktive nettverk uten manuell portvideresending eller endringer i nettverkskonfigurasjonen din.
Hvorfor kjøre Pangolin Newt på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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