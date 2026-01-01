Installer Parse Server med ett klikk.
Åpen kildekode-backend for mobil- og webapper med REST, GraphQL, sanntidsspørringer, autentisering og push-varsler.
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Hva du kan bygge med Parse Server
Parse Server er åpen kildekode-etterfølgeren til den originale Parse-plattformen, som tilbyr en komplett backend-som-en-tjeneste for mobil- og webapplikasjoner. Den eksponerer objektlagring, brukerautentisering, fillagring, push-varsler og Live Queries gjennom automatisk genererte REST- og GraphQL-API-er, og eliminerer det meste av standardkoden som normalt kreves for å levere en tilkoblet app.
Selv-hosting av Parse Server på din VPS gir deg fullt eierskap over brukerkontoer, applikasjonsdata og skykode-logikk — uten avgifter per forespørsel, leverandørlåsing og ingen uventede migreringsfrister. Denne distribusjonen leveres med MongoDB og det offisielle Parse Dashboard slik at du kan bla gjennom klasser, kjøre spørringer og administrere skjema fra første dag.
Viktige funksjoner i Parse Server
REST og GraphQL API-er
Hver klasse du definerer er umiddelbart tilgjengelig via automatisk genererte REST- og GraphQL-endepunkter, slik at iOS-, Android- og webklienter kan lese og skrive data uten tilpasset serverkode.
Brukerautentisering
Innebygd brukernavn/passord, e-postverifisering og sosiale pålogginger for Facebook, Apple, Google og Twitter lar deg levere sikre kontoflyter på minutter.
Sanntidsspørringer
Abonner på endringer i hvilken som helst klasse over WebSockets for å drive sanntidschat, samarbeidsverktøy og live-dashbord uten en separat pub/sub-stakk.
Cloud Code-funksjoner
Kjør server-side JavaScript ved innsettings-, oppdaterings- og slettingsutløsere eller som kallbare funksjoner for å håndheve forretningsregler og integrere med tredjeparts API-er.
Push-varsler
Send målrettede push-varsler til iOS-, Android- og webklienter ved hjelp av det innebygde installasjons- og kanalstyringssystemet.
Parse Dashboard inkludert
Bla gjennom klasser, rediger rader, kjør aggregeringsspørringer og inspiser skjema via det offisielle Parse Dashboard som følger med serveren.
Hvorfor kjøre Parse Server på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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