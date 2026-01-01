Parse Server er åpen kildekode-etterfølgeren til den originale Parse-plattformen, som tilbyr en komplett backend-som-en-tjeneste for mobil- og webapplikasjoner. Den eksponerer objektlagring, brukerautentisering, fillagring, push-varsler og Live Queries gjennom automatisk genererte REST- og GraphQL-API-er, og eliminerer det meste av standardkoden som normalt kreves for å levere en tilkoblet app.

Selv-hosting av Parse Server på din VPS gir deg fullt eierskap over brukerkontoer, applikasjonsdata og skykode-logikk — uten avgifter per forespørsel, leverandørlåsing og ingen uventede migreringsfrister. Denne distribusjonen leveres med MongoDB og det offisielle Parse Dashboard slik at du kan bla gjennom klasser, kjøre spørringer og administrere skjema fra første dag.