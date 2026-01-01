Installer Fider med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for kundetilbakemeldinger for å samle inn funksjonsforespørsler, avholde fellesskapsavstemninger og administrere produktveikart transparent.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Fider
Fider er en åpen kildekode-plattform for tilbakemeldinger som bygger bro mellom produktteam og brukerne deres. Den offentlige stemmeportalen lar brukere sende inn ideer, stemme opp eksisterende forespørsler og delta i diskusjoner – noe som sikrer at de mest verdifulle funksjonene prioriteres først. Team kan oppdatere statuser, kommunisere veikartbeslutninger og holde fellesskapet sitt informert gjennom hele utviklingssyklusen.
Ved å selv-hoste Fider på din VPS holder du all tilbakemelding og brukerdata under din kontroll, eliminerer brukerbasert prising fra hostede alternativer, og lar deg tilpasse merkevarebygging og autentisering for å matche produktets identitet.
Viktige funksjoner i Fider
Fellesskapsavstemning
Brukere stemmer på funksjonsforespørsler slik at produktteam objektivt kan prioritere hva de skal bygge videre basert på reell etterspørsel i stedet for de høyeste stemmene.
Statussporing
Tildel statuser — planlagt, startet, fullført, avslått — for å holde fellesskapet informert om fremdriften for hvert forslag.
Fleksibel autentisering
Støtter e-post, OAuth og SSO-påloggingsalternativer slik at brukere kan engasjere seg med minst mulig friksjon, og øker innsendings- og stemmeprosenten.
Tilpasset merkevare
Konfigurerbare logoer, farger og egendefinert domenestøtte lar deg presentere tilbakemeldingsportalen som en sømløs utvidelse av ditt eget produkt.
E-postvarsler
Automatiserte varsler holder brukere engasjerte ved å varsle dem når forslagene deres mottar stemmer, kommentarer eller statusoppdateringer.
Hvorfor kjøre Fider på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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