Fider er en åpen kildekode-plattform for tilbakemeldinger som bygger bro mellom produktteam og brukerne deres. Den offentlige stemmeportalen lar brukere sende inn ideer, stemme opp eksisterende forespørsler og delta i diskusjoner – noe som sikrer at de mest verdifulle funksjonene prioriteres først. Team kan oppdatere statuser, kommunisere veikartbeslutninger og holde fellesskapet sitt informert gjennom hele utviklingssyklusen.

Ved å selv-hoste Fider på din VPS holder du all tilbakemelding og brukerdata under din kontroll, eliminerer brukerbasert prising fra hostede alternativer, og lar deg tilpasse merkevarebygging og autentisering for å matche produktets identitet.