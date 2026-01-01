Form.io er en åpen kildekode-plattform for skjemabygging og API som lar utviklere lage komplekse skjemaer, administrere innsendinger og bygge datadrevne applikasjoner. Den kombinerer en visuell dra-og-slipp-skjemabygger med en kraftig REST API-backend, noe som gjør det enkelt å bygge inn skjemaer i enhver nett- eller mobilapplikasjon.

Selv-hosting av Form.io gir deg fullt eierskap over skjemadataene og innsendingene dine. Organisasjoner som håndterer sensitiv informasjon – som svar fra spørreundersøkelser, skjemaer for kundeopptak eller interne arbeidsflyter – drar nytte av å holde alt på sin egen infrastruktur, uten gebyrer per innsending og med full datasuverenitet.