Installer Form.io med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode skjemabygger og databehandling API-plattform for å opprette, integrere og administrere dynamiske skjemaer.
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Hva du kan bygge med Form.io
Form.io er en åpen kildekode-plattform for skjemabygging og API som lar utviklere lage komplekse skjemaer, administrere innsendinger og bygge datadrevne applikasjoner. Den kombinerer en visuell dra-og-slipp-skjemabygger med en kraftig REST API-backend, noe som gjør det enkelt å bygge inn skjemaer i enhver nett- eller mobilapplikasjon.
Selv-hosting av Form.io gir deg fullt eierskap over skjemadataene og innsendingene dine. Organisasjoner som håndterer sensitiv informasjon – som svar fra spørreundersøkelser, skjemaer for kundeopptak eller interne arbeidsflyter – drar nytte av å holde alt på sin egen infrastruktur, uten gebyrer per innsending og med full datasuverenitet.
Viktige funksjoner i Form.io
Visuell skjemabygger
Dra-og-slipp-redigeringsprogrammet støtter tekstfelt, filopplastinger, nestede skjemaer og betinget logikk uten å skrive kode.
Autogenerert REST API
Hvert skjema genererer automatisk et REST API for å opprette, lese og administrere innsendinger fra hvilken som helst applikasjon.
Rollebasert tilgangskontroll
Kontroller hvem som kan sende inn, vise eller administrere skjemaer med detaljert rolle- og tillatelsesadministrasjon.
Egendefinerte innsendingshandlinger
Utløs webhooks, send e-poster eller transformer data automatisk når et skjema sendes inn.
Innbyggbar JavaScript SDK
Bygg inn skjemaer i React, Angular, Vue, eller en hvilken som helst nettapplikasjon ved å bruke den offisielle Form.io JavaScript SDK-en.
Hvorfor kjøre Form.io på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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