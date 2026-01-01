Installer Multi-Scrobbler med ett klikk.
Selvhostet scrobbling-hub som sporer musikkavspillinger fra Plex, Jellyfin, Spotify og mer til Last.fm, ListenBrainz eller Maloja.
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Hva du kan bygge med Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler bygger bro mellom alle steder du lytter til musikk og alle tjenester som sporer den. I stedet for å stole på hver musikkapps innebygde scrobbling – som mangler helt fra Plex og Jellyfin, og er fragmentert på tvers av YouTube Music, Deezer og Subsonic-klienter – sentraliserer Multi-Scrobbler hver avspilling i én pipeline. Den støtter over 25 kilder og videresender avspillinger til Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito og andre mål samtidig.
Selvhosting på din VPS holder scrobbleren i gang 24/7 ved siden av dine andre medietjenester, med offentlige OAuth-tilbakekallings-URL-er som Spotify og Last.fm kan nå. Web-dashbordet viser live-avspillinger, statistikk per kilde og detaljerte logger uten å eksponere lyttehistorikken din for en tredjeparts SaaS.
Viktige funksjoner i Multi-Scrobbler
Universell kildedekning
Spore avspillinger fra Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic-klienter og 25+ andre musikkspillere i en enkelt pipeline.
Flere scrobble-mål
Videresender hver avspilling til Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito og andre mål samtidig uten manuell duplisering.
Sanntids statusdashbord
Webgrensesnittet viser spor som spilles av nå, nylige scrobbler og statistikk per kilde, slik at du kan verifisere hver tilkobling med et øyekast.
Smart deduplisering
Oppdager dupliserte avspillinger rapportert av flere kilder som spiller samme spor og sender inn hver avspilling kun én gang til dine scrobble-mål.
Webhook-varsler
Sender «Spiller nå»-oppdateringer og feilmeldinger til Discord, Gotify, Ntfy eller Apprise slik at du fanger opp ødelagte integrasjoner uten å sjekke dashbordet.
Hvorfor kjøre Multi-Scrobbler på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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