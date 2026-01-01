Multi-Scrobbler bygger bro mellom alle steder du lytter til musikk og alle tjenester som sporer den. I stedet for å stole på hver musikkapps innebygde scrobbling – som mangler helt fra Plex og Jellyfin, og er fragmentert på tvers av YouTube Music, Deezer og Subsonic-klienter – sentraliserer Multi-Scrobbler hver avspilling i én pipeline. Den støtter over 25 kilder og videresender avspillinger til Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito og andre mål samtidig.

Selvhosting på din VPS holder scrobbleren i gang 24/7 ved siden av dine andre medietjenester, med offentlige OAuth-tilbakekallings-URL-er som Spotify og Last.fm kan nå. Web-dashbordet viser live-avspillinger, statistikk per kilde og detaljerte logger uten å eksponere lyttehistorikken din for en tredjeparts SaaS.