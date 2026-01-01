Opptil 69 % rabatt for OmniRoute

Installer OmniRoute med ett-klikks installasjon.

Selvhostet AI-gateway som ruter enhver LLM gjennom ett OpenAI-kompatibelt endepunkt med smart tilbakefall og tokenkomprimering.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer OmniRoute med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for OmniRoute

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med OmniRoute

OmniRoute er en selvhostet AI-gateway som forener mer enn 230 modellleverandører bak et enkelt OpenAI-kompatibelt endepunkt. Pek Claude Code, Codex, Cursor, Cline eller Copilot mot én URL, og OmniRoute ruter hver forespørsel til den best tilgjengelige modellen – inkludert dusinvis av gratis Claude-, GPT- og Gemini-nivåer – med automatisk tilbakefall når en leverandør feiler eller når en grense.

Dens stablede RTK- og Caveman-komprimering kutter 15–95 % av tokens før forespørsler forlater serveren din, noe som reduserer kostnader og ventetid, mens MCP, A2A og multimodale API-er holder avanserte arbeidsflyter i gang. Å kjøre OmniRoute på din egen VPS betyr at API-nøklene, rutingreglene og bruksdataene dine forblir under din kontroll i stedet for en hostet proxy.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i OmniRoute

Ett enhetlig endepunkt

Eksponer et enkelt OpenAI-kompatibelt API og koble til Claude Code, Codex, Cursor, Cline, eller Copilot uten oppsett per verktøy.

231+ leverandører

Ruter forespørsler på tvers av mer enn 231 modellleverandører, inkludert 50+ gratis Claude-, GPT- og Gemini-nivåer.

Smart autotilbakefall

Prøv automatisk på nytt hos en annen leverandør når en feiler, har hastighetsbegrensninger eller returnerer en feil, slik at agentene dine fortsetter å kjøre.

Tokenkomprimering

Stacked RTK- og Caveman-komprimering kutter 15–95% av tokens per forespørsel for å redusere kostnadene og fremskynde svar.

MCP og multimodal

Innebygde MCP, A2A og multimodale API-er lar deg koble OmniRoute inn i agentverktøy og bilde- eller lydarbeidsflyter.

Hvorfor kjøre OmniRoute på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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