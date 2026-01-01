Installer OmniRoute med ett-klikks installasjon.
Selvhostet AI-gateway som ruter enhver LLM gjennom ett OpenAI-kompatibelt endepunkt med smart tilbakefall og tokenkomprimering.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OmniRoute
OmniRoute er en selvhostet AI-gateway som forener mer enn 230 modellleverandører bak et enkelt OpenAI-kompatibelt endepunkt. Pek Claude Code, Codex, Cursor, Cline eller Copilot mot én URL, og OmniRoute ruter hver forespørsel til den best tilgjengelige modellen – inkludert dusinvis av gratis Claude-, GPT- og Gemini-nivåer – med automatisk tilbakefall når en leverandør feiler eller når en grense.
Dens stablede RTK- og Caveman-komprimering kutter 15–95 % av tokens før forespørsler forlater serveren din, noe som reduserer kostnader og ventetid, mens MCP, A2A og multimodale API-er holder avanserte arbeidsflyter i gang. Å kjøre OmniRoute på din egen VPS betyr at API-nøklene, rutingreglene og bruksdataene dine forblir under din kontroll i stedet for en hostet proxy.
Viktige funksjoner i OmniRoute
Ett enhetlig endepunkt
Eksponer et enkelt OpenAI-kompatibelt API og koble til Claude Code, Codex, Cursor, Cline, eller Copilot uten oppsett per verktøy.
231+ leverandører
Ruter forespørsler på tvers av mer enn 231 modellleverandører, inkludert 50+ gratis Claude-, GPT- og Gemini-nivåer.
Smart autotilbakefall
Prøv automatisk på nytt hos en annen leverandør når en feiler, har hastighetsbegrensninger eller returnerer en feil, slik at agentene dine fortsetter å kjøre.
Tokenkomprimering
Stacked RTK- og Caveman-komprimering kutter 15–95% av tokens per forespørsel for å redusere kostnadene og fremskynde svar.
MCP og multimodal
Innebygde MCP, A2A og multimodale API-er lar deg koble OmniRoute inn i agentverktøy og bilde- eller lydarbeidsflyter.
Hvorfor kjøre OmniRoute på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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