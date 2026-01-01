OmniRoute er en selvhostet AI-gateway som forener mer enn 230 modellleverandører bak et enkelt OpenAI-kompatibelt endepunkt. Pek Claude Code, Codex, Cursor, Cline eller Copilot mot én URL, og OmniRoute ruter hver forespørsel til den best tilgjengelige modellen – inkludert dusinvis av gratis Claude-, GPT- og Gemini-nivåer – med automatisk tilbakefall når en leverandør feiler eller når en grense.

Dens stablede RTK- og Caveman-komprimering kutter 15–95 % av tokens før forespørsler forlater serveren din, noe som reduserer kostnader og ventetid, mens MCP, A2A og multimodale API-er holder avanserte arbeidsflyter i gang. Å kjøre OmniRoute på din egen VPS betyr at API-nøklene, rutingreglene og bruksdataene dine forblir under din kontroll i stedet for en hostet proxy.