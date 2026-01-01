Installer R2R med ett klikks installasjon.
Produksjonsklart RAG-rammeverk med hybridsøk, kunnskapsgrafer og et agentisk gjenfinnings-API for AI-applikasjoner.
Velg en VPS-plan for R2R
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med R2R
R2R er et rammeverk for gjenfinningsforsterket generering med åpen kildekode, bygget for produksjonsdistribusjon fra dag én. Det kombinerer hybrid semantisk og nøkkelordsøk med gjensidig rangfusjon, automatisk kunnskapsgrafkonstruksjon, multimodal dokumentinntak, og et agentisk gjenfinnings-API som lar store språkmodeller orkestrere søk som en del av deres resonnementsløkke.
Selv-hosting av R2R på din egen VPS holder dokumenter, vektorindekser og samtalelogg under din fulle kontroll, uten kostnader per spørring og uten tredjeparts tilgang til din kunnskapsbase. Denne distribusjonen parer R2R API-et med det offisielle dashbordet og en PostgreSQL pluss pgvector-lagring, noe som gir deg en komplett RAG-stakk du kan utvide med hvilken som helst LLM-leverandør.
Viktige funksjoner i R2R
Hybridsøk
Kombiner vektorsimilaritet og fulltekstsøk med nøkkelord med gjensidig rangfusjon for å hente frem den mest relevante konteksten for hver spørring.
Kunnskapsgrafer
Automatisk entitets- og relasjonsutvinning bygger en grafindeks ved siden av vektorer, som muliggjør resonnement på tvers av dokumenter som flat gjenfinning ikke kan matche.
Multimodalt inntak
Analyser PDF-er, Word-dokumenter, regneark, bilder og lyd til en samlet indeks uten å skrive tilpasset inntakskode for hvert format.
Agentbasert RAG
Resonnerende agenter henter, kritiserer og forbedrer svar iterativt — og produserer svar av høyere kvalitet enn enkeltstående RAG-pipelines.
Flerleverandør-LLM-er
Koble til OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama og 20+ andre LLM-leverandører via en enkelt konfigurasjon — ingen reindeksering nødvendig.
REST API og SDK-er
Et komplett REST API pluss offisielle Python- og JavaScript-SDK-er lar deg bygge inn R2R-gjenfinning i tilpassede applikasjoner og automatiserte pipelines.
Hvorfor kjøre R2R på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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