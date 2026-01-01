R2R er et rammeverk for gjenfinningsforsterket generering med åpen kildekode, bygget for produksjonsdistribusjon fra dag én. Det kombinerer hybrid semantisk og nøkkelordsøk med gjensidig rangfusjon, automatisk kunnskapsgrafkonstruksjon, multimodal dokumentinntak, og et agentisk gjenfinnings-API som lar store språkmodeller orkestrere søk som en del av deres resonnementsløkke.

Selv-hosting av R2R på din egen VPS holder dokumenter, vektorindekser og samtalelogg under din fulle kontroll, uten kostnader per spørring og uten tredjeparts tilgang til din kunnskapsbase. Denne distribusjonen parer R2R API-et med det offisielle dashbordet og en PostgreSQL pluss pgvector-lagring, noe som gir deg en komplett RAG-stakk du kan utvide med hvilken som helst LLM-leverandør.