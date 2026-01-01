OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) er en gratis, åpen kildekode-løsning for ressursforvaltning og programvareutrulling som har blitt forbedret siden 2001. Lette agenter installert på Windows-, Linux-, macOS-, Android- og IBM AIX-endepunkter rapporterer detaljerte maskinvare- og programvareoversikter tilbake til en sentral server, mens SNMP-skanninger og IP-oppdagelse utvider synligheten til skrivere, svitsjer, rutere og andre agentløse enheter.

Selv-hosting av OCS Inventory på din egen VPS holder hvert enhetsfingeravtrykk, lisenspost og utrullede pakke under din kontroll. Den medfølgende webkonsollen, MySQL-databasen og REST API-et er de samme komponentene som brukes av bedrifter som administrerer IT-eiendommer med over 100 000 enheter, uten gebyrer per ressurs og uten tredjeparts SaaS-avhengighet.