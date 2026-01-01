Installer OCS Inventory NG med én-klikks installasjon.
Server for IT-ressursadministrasjon med åpen kildekode som sporer maskinvare, programvare og distribuerer pakker på tvers av flåten din.
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Hva du kan bygge med OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) er en gratis, åpen kildekode-løsning for ressursforvaltning og programvareutrulling som har blitt forbedret siden 2001. Lette agenter installert på Windows-, Linux-, macOS-, Android- og IBM AIX-endepunkter rapporterer detaljerte maskinvare- og programvareoversikter tilbake til en sentral server, mens SNMP-skanninger og IP-oppdagelse utvider synligheten til skrivere, svitsjer, rutere og andre agentløse enheter.
Selv-hosting av OCS Inventory på din egen VPS holder hvert enhetsfingeravtrykk, lisenspost og utrullede pakke under din kontroll. Den medfølgende webkonsollen, MySQL-databasen og REST API-et er de samme komponentene som brukes av bedrifter som administrerer IT-eiendommer med over 100 000 enheter, uten gebyrer per ressurs og uten tredjeparts SaaS-avhengighet.
Viktige funksjoner i OCS Inventory NG
Maskinvare- og programvareoversikt
Lette agenter samler inn detaljerte data om CPU, minne, lagring, periferiutstyr og installert programvare fra Windows-, Linux-, macOS-, Android- og AIX-endepunkter.
Pakkeutrulling
Send skript, installasjonsprogrammer og konfigurasjonspakker til agenter over HTTPS, med båndbreddekontroller som skalerer til flåter på 100 000+ enheter.
SNMP og nettverksoppdagelse
Skann subnett og spørre SNMP-enheter for å inventere skrivere, svitsjer, rutere og annet utstyr som ikke kan kjøre en agent.
Rapporter om lisensetterlevelse
Spor installerte applikasjoner på tvers av miljøet ditt og bygg rapporter for programvaremåling for å verifisere lisensbruk og fornyelser.
REST API og integrasjoner
Innebygd REST API og GLPI-synkroniseringsplugin mater aktivadata inn i saksbehandlingssystemer, CMDB-er og sikkerhetsverktøy.
Webkonsoll med RBAC
Nettleserbasert konsoll med rollebaserte tilgangskontroller, LDAP- og CAS-autentisering, og tilpassbare dashbord for operatører og revisorer.
Hvorfor kjøre OCS Inventory NG på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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