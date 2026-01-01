Explo er en selvhostet musikkfunnserver som kobler din ListenBrainz-lyttehistorikk til ditt personlige musikkbibliotek. Den henter ukentlige og daglige anbefalingsspillelister fra ListenBrainz, finner de matchende sporene via YouTube eller Soulseek, laster dem ned, og oppretter spillelister direkte i Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic eller MPD — automatisk, på en tidsplan du kontrollerer.

I motsetning til strømmetjenester som låser anbefalinger bak abonnementer og ugjennomsiktige algoritmer, gir Explo deg full åpenhet: hver anbefaling kan spores tilbake til dine faktiske lyttedata på ListenBrainz, og hvert nedlastede spor ligger på din egen server. Det innebygde webgrensesnittet lar deg administrere tidsplaner, bla gjennom spillelisthistorikk, og konfigurere alle integrasjoner uten å redigere konfigurasjonsfiler.