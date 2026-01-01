Installer Explo med ett-klikks installasjon.
Selvhostet musikkoppdagelsesmotor som automatisk bygger spillelister fra ListenBrainz-anbefalinger og laster dem ned til biblioteket ditt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Explo
Explo er en selvhostet musikkfunnserver som kobler din ListenBrainz-lyttehistorikk til ditt personlige musikkbibliotek. Den henter ukentlige og daglige anbefalingsspillelister fra ListenBrainz, finner de matchende sporene via YouTube eller Soulseek, laster dem ned, og oppretter spillelister direkte i Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic eller MPD — automatisk, på en tidsplan du kontrollerer.
I motsetning til strømmetjenester som låser anbefalinger bak abonnementer og ugjennomsiktige algoritmer, gir Explo deg full åpenhet: hver anbefaling kan spores tilbake til dine faktiske lyttedata på ListenBrainz, og hvert nedlastede spor ligger på din egen server. Det innebygde webgrensesnittet lar deg administrere tidsplaner, bla gjennom spillelisthistorikk, og konfigurere alle integrasjoner uten å redigere konfigurasjonsfiler.
Viktige funksjoner i Explo
ListenBrainz oppdagelse
Henter spillelister for Ukentlig utforskning, Ukentlige jams og Daglige jams direkte fra din ListenBrainz-konto — anbefalinger formet utelukkende av din egen lyttehistorikk.
Flerserverstøtte
Integreres med Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic og MPD, og oppretter spillelister direkte i den musikkserveren du allerede bruker.
Planlagt automatisering
Konfigurerbare cron-planer kjører oppdagelse automatisk — sett det én gang, og ny musikk vises i biblioteket ditt hver uke uten manuelle trinn.
YouTube og Soulseek nedlasting
Finner og laster ned spor via YouTube (med yt-dlp) eller Soulseek (via Slskd), med kvalitetsfiltre, formatvalg og smart duplikatfjerning.
Administrasjon av web-brukergrensesnitt
Bla gjennom spillelistearkiver, utløse manuelle kjøringer, justere tidsplaner og administrere alle innstillinger for musikkserveren fra ett enkelt autentisert nettlesergrensesnitt.
Hvorfor kjøre Explo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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