Opptil 69 % rabatt for Umami Analytics

Installer Umami Analytics med ett klikk installasjon.

Personvernfokusert åpen kildekode webanalyse-alternativ til Google Analytics uten informasjonskapsler og med GDPR-samsvar som standard.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Umami Analytics med ett klikk installasjon.

Velg en VPS-plan for Umami Analytics

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Umami Analytics

Umami er en rask, åpen kildekode-nettanalyseplattform som sporer nettstedtrafikk uten informasjonskapsler, fingeravtrykk eller datadeling på tvers av nettsteder. Den er GDPR-kompatibel som standard, noe som gjør den til et direkte alternativ til Google Analytics for team som prioriterer besøkendes personvern og dataeierskap.

Selvhosting av Umami på en VPS betyr at alle besøkendes data forblir på din infrastruktur uten tredjeparts tilgang. En enkelt PostgreSQL-støttet installasjon kan spore flere nettsteder, tilpassede hendelser og UTM-kampanjer via et rent, sanntidsdashbord som er tilgjengelig for hele teamet ditt.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Umami Analytics

Informasjonskapselfri sporing

Umami samler inn analysedata uten informasjonskapsler eller vedvarende identifikatorer, noe som sikrer GDPR- og CCPA-samsvar som standard.

Multisite-støtte

Spor ubegrenset antall nettsteder fra en enkelt Umami-installasjon med separate dashbord og isolerte data for hver eiendom.

Egendefinerte hendelser

Spor knappeklikk, skjemainnsendinger, nedlastinger og enhver tilpasset brukerinteraksjon utover standard sidevisninger.

Sanntids dashbord

Se live besøkstall, toppsider, henvisningskilder og fordeling av enheter, oppdatert i sanntid uten sideoppdatering.

UTM kampanjesporing

Mål ytelsen til markedsføringskampanjer ved å spore UTM-parametere på tvers av alle dine sporede nettsteder.

Hvorfor kjøre Umami Analytics på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.

Martin K
Martin K

Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.

30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

Kom i gang

Utforsk flere apper å distribuere

Plausible Analytics

Plausible Analytics

Plausible er et lettvektig, personvernfokusert Google Analytics-alternativ

Velg
Ackee

Ackee

Ackee er et selvhostet Node.js analyseverktøy for personvernfokusert nettstedsporing

Velg
Apache DevLake

Apache DevLake

Open source-plattform for DORA-metrikker og analyse for ingeniørteam

Velg
Se alle applikasjoner

Vi bryr oss om ditt personvern

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at siden skal fungere skikkelig og for å få data om hvordan du samhandler med den, samt for markedsføringsformål. Ved å godta samtykker du i å lagre informasjonskapsler på enheten din for annonsemålretting, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.