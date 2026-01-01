Installer Umami Analytics med ett klikk installasjon.
Personvernfokusert åpen kildekode webanalyse-alternativ til Google Analytics uten informasjonskapsler og med GDPR-samsvar som standard.
Velg en VPS-plan for Umami Analytics
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Umami Analytics
Umami er en rask, åpen kildekode-nettanalyseplattform som sporer nettstedtrafikk uten informasjonskapsler, fingeravtrykk eller datadeling på tvers av nettsteder. Den er GDPR-kompatibel som standard, noe som gjør den til et direkte alternativ til Google Analytics for team som prioriterer besøkendes personvern og dataeierskap.
Selvhosting av Umami på en VPS betyr at alle besøkendes data forblir på din infrastruktur uten tredjeparts tilgang. En enkelt PostgreSQL-støttet installasjon kan spore flere nettsteder, tilpassede hendelser og UTM-kampanjer via et rent, sanntidsdashbord som er tilgjengelig for hele teamet ditt.
Viktige funksjoner i Umami Analytics
Informasjonskapselfri sporing
Umami samler inn analysedata uten informasjonskapsler eller vedvarende identifikatorer, noe som sikrer GDPR- og CCPA-samsvar som standard.
Multisite-støtte
Spor ubegrenset antall nettsteder fra en enkelt Umami-installasjon med separate dashbord og isolerte data for hver eiendom.
Egendefinerte hendelser
Spor knappeklikk, skjemainnsendinger, nedlastinger og enhver tilpasset brukerinteraksjon utover standard sidevisninger.
Sanntids dashbord
Se live besøkstall, toppsider, henvisningskilder og fordeling av enheter, oppdatert i sanntid uten sideoppdatering.
UTM kampanjesporing
Mål ytelsen til markedsføringskampanjer ved å spore UTM-parametere på tvers av alle dine sporede nettsteder.
Hvorfor kjøre Umami Analytics på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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