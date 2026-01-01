Umami er en rask, åpen kildekode-nettanalyseplattform som sporer nettstedtrafikk uten informasjonskapsler, fingeravtrykk eller datadeling på tvers av nettsteder. Den er GDPR-kompatibel som standard, noe som gjør den til et direkte alternativ til Google Analytics for team som prioriterer besøkendes personvern og dataeierskap.

Selvhosting av Umami på en VPS betyr at alle besøkendes data forblir på din infrastruktur uten tredjeparts tilgang. En enkelt PostgreSQL-støttet installasjon kan spore flere nettsteder, tilpassede hendelser og UTM-kampanjer via et rent, sanntidsdashbord som er tilgjengelig for hele teamet ditt.