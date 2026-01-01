Installer ONLYOFFICE Docs med ett klikk.
Selvhostet nettbasert kontorpakke med samtidig redigering i sanntid av Word-, Excel- og PowerPoint-filer i nettleseren din.
Velg en VPS-plan for ONLYOFFICE Docs
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Dokumentserver) er en åpen kildekode online kontorpakke som tilbyr nettleserbasert samarbeidsredigering av DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF og andre formater til din egen server. Den leverer pikselperfekt kompatibilitet med Microsoft Office-formater, noe som gjør den til en sømløs erstatning for skybaserte kontorverktøy uten å eksponere dokumentene dine for tredjepartstjenester.
Selvhosting av ONLYOFFICE Docs prioriterer dokumentpersonvern — filer forlater aldri infrastrukturen din. Den integreres med Nextcloud, ownCloud, Seafile og dusinvis av andre plattformer via offisielle koblinger, og bruker JWT-token-sikkerhet for å beskytte API-tilgang. Community Edition støtter opptil 20 samtidige redigeringstilkoblinger uten kostnad.
Viktige funksjoner i ONLYOFFICE Docs
Sanntidssamarbeid
Flere brukere kan samskrive dokumenter, regneark og presentasjoner samtidig med sanntids markørsporing, kommentarer og sporing av endringer.
MS Office-kompatibilitet
Åpne, rediger og lagre DOCX-, XLSX- og PPTX-filer med høy nøyaktighet — uten artefakter fra formatkonvertering eller layoutforskyvninger.
Flerformatstøtte
Støtter DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF og mer på tvers av dokument-, regneark- og presentasjonsredigeringsprogrammene.
JWT API-sikkerhet
JSON Web Token-validering sikrer hver API-forespørsel, slik at kun autoriserte integrasjoner og brukere kan få tilgang til dokumentserveren.
Nextcloud og Seafile-integrasjon
Offisielle koblinger for Nextcloud, ownCloud, Seafile og 40+ andre plattformer gjør ONLYOFFICE Docs om til en drop-in samarbeidsredigerings-backend.
PDF-redigerer og skjemaer
Rediger PDF-er og opprett utfyllbare PDF-skjemaer direkte i nettleseren uten ekstra programvare eller tilleggsprogrammer.
Hvorfor kjøre ONLYOFFICE Docs på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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