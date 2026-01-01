ONLYOFFICE Docs (Dokumentserver) er en åpen kildekode online kontorpakke som tilbyr nettleserbasert samarbeidsredigering av DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF og andre formater til din egen server. Den leverer pikselperfekt kompatibilitet med Microsoft Office-formater, noe som gjør den til en sømløs erstatning for skybaserte kontorverktøy uten å eksponere dokumentene dine for tredjepartstjenester.

Selvhosting av ONLYOFFICE Docs prioriterer dokumentpersonvern — filer forlater aldri infrastrukturen din. Den integreres med Nextcloud, ownCloud, Seafile og dusinvis av andre plattformer via offisielle koblinger, og bruker JWT-token-sikkerhet for å beskytte API-tilgang. Community Edition støtter opptil 20 samtidige redigeringstilkoblinger uten kostnad.