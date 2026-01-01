ArangoDB er en åpen kildekode, naturlig fler-modell database som håndterer grafer, dokumenter og nøkkel-verdi-data innenfor en enkelt motor. I motsetning til spesialiserte databaser som låser deg til én datamodell, lar ArangoDB deg blande modeller i én enkelt spørring ved hjelp av AQL (ArangoDB spørrespråk), noe som eliminerer overflødig arbeid med å vedlikeholde separate systemer for ulike datatyper.

Selv-hosting av ArangoDB gir deg full kontroll over dataene dine, skjemaet og ytelsesjustering uten lisensavgifter eller bruksbegrensninger. Det innebygde webgrensesnittet tilbyr visuell grafutforskning, spørringsutførelse, samlingsadministrasjon og serverovervåking uten behov for ekstra verktøy.