Installer ArangoDB med ett klikk.
Innebygd multimodelldatabase som støtter grafer, dokumenter og nøkkel-verdi-data gjennom et enkelt, enhetlig spørrespråk.
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Hva du kan bygge med ArangoDB
ArangoDB er en åpen kildekode, naturlig fler-modell database som håndterer grafer, dokumenter og nøkkel-verdi-data innenfor en enkelt motor. I motsetning til spesialiserte databaser som låser deg til én datamodell, lar ArangoDB deg blande modeller i én enkelt spørring ved hjelp av AQL (ArangoDB spørrespråk), noe som eliminerer overflødig arbeid med å vedlikeholde separate systemer for ulike datatyper.
Selv-hosting av ArangoDB gir deg full kontroll over dataene dine, skjemaet og ytelsesjustering uten lisensavgifter eller bruksbegrensninger. Det innebygde webgrensesnittet tilbyr visuell grafutforskning, spørringsutførelse, samlingsadministrasjon og serverovervåking uten behov for ekstra verktøy.
Viktige funksjoner i ArangoDB
Spørringer med flere modeller
Spør grafdata, dokumenter og nøkkel-verdi-data samlet i én enkelt AQL-setning uten å koble sammen separate databaser.
Grafgjennomgang
Gjennomgå relasjoner på tvers av millioner av tilkoblede noder med innebygde grafalgoritmer, inkludert korteste vei, k-korteste veier og mønstermatching.
Innebygd Web UI
Administrer samlinger, kjør spørringer, visualiser grafer og overvåk serverytelse fra et nettlesertilgjengelig dashbord på port 8529.
Fleksibelt skjema
Lagre skjemaløse JSON-dokumenter eller håndhev struktur per samling, tilpass deg skiftende datakrav uten migreringer.
AQL-kraft
ArangoDB Query Language kombinerer grafgjennomganger, dokumentfiltrering og aggregeringer i uttrykksfull, lesbar syntaks nær SQL.
Hvorfor kjøre ArangoDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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