Installer GoCD med ett klikk.
Kontinuerlig leveringsserver med åpen kildekode, med kraftig pipeline-modellering, verdistrømskartlegging og avhengighetsadministrasjon for komplekse utgivelsesarbeidsflyter.
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Hva du kan bygge med GoCD
GoCD er en kontinuerlig leveringsserver utviklet av ThoughtWorks som går utover grunnleggende CI for å modellere hele programvareleveranse-pipelinen. Dens kjernestyrke er evnen til å definere komplekse pipeliner med fan-in og fan-out avhengigheter, som lar team representere nøyaktig hvordan kode beveger seg fra commit til produksjon på tvers av flere stadier, miljøer og parallelle spor.
Value Stream Map-visningen gir team en sanntidsvisualisering av hver bygging og utrulling på tvers av hele pipelinen, noe som gjør det enkelt å identifisere flaskehalser og forstå tilstanden til enhver utgivelse. GoCD kjører gjennom en lettvekts server-og-agent-arkitektur, slik at byggekapasiteten skalerer enkelt ved å legge til flere agenter. Selv-hosting sikrer at dine pipeline-konfigurasjoner, artefakter og utrullingshistorikk forblir fullt under din kontroll.
Viktige funksjoner i GoCD
Verdistrømkartlegging
Visualiser hver bygging og utrulling på tvers av hele pipelinen i sanntid, noe som gjør flaskehalser og utgivelsesstatus umiddelbart synlig.
Pipeline-modellering
Modeller komplekse fan-in og fan-out avhengigheter mellom pipelines for å nøyaktig representere hvordan kode flyter fra commit til produksjon.
Parallell utførelse
Kjør flere stadier og jobber parallelt innenfor en pipeline for å redusere byggetider og maksimere infrastrukturutnyttelsen.
Agentbasert skalering
Legg til byggeagenter for å skalere kapasiteten horisontalt — hver agent henter jobber fra serveren og kjører dem uavhengig.
Pipeline som kode
Lagre pipeline-konfigurasjoner i ditt git-repositorium og la GoCD automatisk synkronisere og anvende endringer ved hver push.
Hvorfor kjøre GoCD på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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