GoCD er en kontinuerlig leveringsserver utviklet av ThoughtWorks som går utover grunnleggende CI for å modellere hele programvareleveranse-pipelinen. Dens kjernestyrke er evnen til å definere komplekse pipeliner med fan-in og fan-out avhengigheter, som lar team representere nøyaktig hvordan kode beveger seg fra commit til produksjon på tvers av flere stadier, miljøer og parallelle spor.

Value Stream Map-visningen gir team en sanntidsvisualisering av hver bygging og utrulling på tvers av hele pipelinen, noe som gjør det enkelt å identifisere flaskehalser og forstå tilstanden til enhver utgivelse. GoCD kjører gjennom en lettvekts server-og-agent-arkitektur, slik at byggekapasiteten skalerer enkelt ved å legge til flere agenter. Selv-hosting sikrer at dine pipeline-konfigurasjoner, artefakter og utrullingshistorikk forblir fullt under din kontroll.