Ghostfolio er et åpen kildekode-dashbord for personlig økonomi som konsoliderer investeringsporteføljen din på tvers av flere aktivaklasser — aksjer, ETFer, kryptovalutaer og mer — i en enkelt, samlet oversikt. Det leverer detaljert ytelsesanalyse, tidsvektet avkastning og markedsdata i sanntid uten å sende finansdataene dine til tredjepartstjenester.

Selv-hosting av Ghostfolio på din VPS gir deg fullt eierskap over sensitiv finansiell informasjon. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for varig datalagring og Redis for mellomlagring, som sikrer raske porteføljeberegninger og pålitelig ytelse etter hvert som transaksjonshistorikken din vokser.