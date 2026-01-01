Installer Ghostfolio med ett klikk.
Personvernfokusert åpen kildekode-dashbord for formuesforvaltning, som sporer investeringer i aksjer, ETFer og krypto.
Velg en VPS-plan for Ghostfolio
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Ghostfolio
Ghostfolio er et åpen kildekode-dashbord for personlig økonomi som konsoliderer investeringsporteføljen din på tvers av flere aktivaklasser — aksjer, ETFer, kryptovalutaer og mer — i en enkelt, samlet oversikt. Det leverer detaljert ytelsesanalyse, tidsvektet avkastning og markedsdata i sanntid uten å sende finansdataene dine til tredjepartstjenester.
Selv-hosting av Ghostfolio på din VPS gir deg fullt eierskap over sensitiv finansiell informasjon. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for varig datalagring og Redis for mellomlagring, som sikrer raske porteføljeberegninger og pålitelig ytelse etter hvert som transaksjonshistorikken din vokser.
Viktige funksjoner i Ghostfolio
Sporing av flere eiendeler
Overvåk aksjer, ETFer, kryptovalutaer, obligasjoner og alternative eiendeler i ett samlet porteføljedashbord.
Prestasjonanalyse
Detaljerte tidsvektede avkastninger, internrente og annualiserte ytelsesmålinger hjelper deg med å evaluere dine investeringsbeslutninger.
Personvern først-design
Alle finansielle data forblir på din egen server — ingen tredjeparts skytilgang til din portefølje eller transaksjonshistorikk.
Utbyttesporing
Spor utbytteinntekter og utdelinger på tvers av alle beholdninger med inntektsrapportering og avkastningsberegninger.
CSV-import
Importer transaksjoner fra CSV-filer og ulike meglerplattformer for raskt å laste inn din eksisterende porteføljehistorikk.
Hvorfor kjøre Ghostfolio på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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