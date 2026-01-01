Komari er et lettvekts, åpen kildekode serverovervåkingsverktøy bygget for selvhostere som trenger sanntidsinnsikt i infrastrukturen sin uten overflødig kompleksitet fra bedriftsovervåkingsplattformer. Det bruker en liten agent installert på hver overvåkede server for å samle inn CPU-, minne-, disk- og nettverksmålinger, som deretter vises i et rent web-dashbord.

Fordi Komari er selvhostet, blir all servertelemetrien din værende på din egen infrastruktur uten at data sendes til tredjepartstjenester. Den SQLite-baserte designen betyr null eksterne databaseavhengigheter, noe som gjør den rask å distribuere og enkel å vedlikeholde selv for små team og enkeltstående operatører.