Installer Komari med ett klikk.
Lettvektig, selvhostet dashbord for serverovervåking med agentbasert datainnsamling og sanntidsmålinger.
Velg en VPS-plan for Komari
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Komari
Komari er et lettvekts, åpen kildekode serverovervåkingsverktøy bygget for selvhostere som trenger sanntidsinnsikt i infrastrukturen sin uten overflødig kompleksitet fra bedriftsovervåkingsplattformer. Det bruker en liten agent installert på hver overvåkede server for å samle inn CPU-, minne-, disk- og nettverksmålinger, som deretter vises i et rent web-dashbord.
Fordi Komari er selvhostet, blir all servertelemetrien din værende på din egen infrastruktur uten at data sendes til tredjepartstjenester. Den SQLite-baserte designen betyr null eksterne databaseavhengigheter, noe som gjør den rask å distribuere og enkel å vedlikeholde selv for små team og enkeltstående operatører.
Viktige funksjoner i Komari
Agentbasert overvåking
Installer den lette Komari-agenten på hvilken som helst server for å samle inn og strømme måledata tilbake til ditt sentrale dashbord.
Sanntidsmålinger
Se CPU-bruk, minneforbruk, disk I/O og nettverksgjennomstrømning oppdatert i sanntid i webgrensesnittet.
Flerserverdashbord
Overvåk alle serverne dine fra ett enkelt grensesnitt, der hver agent rapporterer uavhengig til den sentrale verten.
Null eksterne avhengigheter
SQLite-lagring betyr ingen separat databasetjeneste å administrere – bare containeren og et vedvarende datavolum.
Tilpasset temastøtte
Tilpass dashbordutseendet for å samsvare med dine preferanser eller organisasjonens merkevarebygging.
Hvorfor kjøre Komari på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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