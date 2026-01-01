Milvus er verdens mest populære åpen kildekode vektordatabase, spesialbygd for å lagre og søke i høydimensjonale embeddings generert av maskinlæringsmodeller. Den støtter HNSW-, IVF- og DiskANN-indekser, hybrid tett og sparsom vektorsøk, og håndterer milliarder av vektorer samtidig som den opprettholder spørringsforsinkelse på under et millisekund. Denne malen distribuerer hele Milvus-stacken med etcd for metadata, MinIO for objektlagring, og Attu web-grensesnittet for visuell administrasjon.

Å hoste Milvus på din egen VPS holder proprietære embeddings og sensitive brukerdata innenfor din infrastruktur, gir dedikert minne og CPU for indeks-tunge AI-arbeidsbelastninger, og eliminerer kostnadene per spørring for administrerte vektordatabasetjenester.