Installer Milvus med ett klikk.
Åpen kildekode-vektordatabase bygget for AI-applikasjoner som søker gjennom milliarder av innleiringer med responstid på under et millisekund.
Velg en VPS-plan for Milvus
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Milvus
Milvus er verdens mest populære åpen kildekode vektordatabase, spesialbygd for å lagre og søke i høydimensjonale embeddings generert av maskinlæringsmodeller. Den støtter HNSW-, IVF- og DiskANN-indekser, hybrid tett og sparsom vektorsøk, og håndterer milliarder av vektorer samtidig som den opprettholder spørringsforsinkelse på under et millisekund. Denne malen distribuerer hele Milvus-stacken med etcd for metadata, MinIO for objektlagring, og Attu web-grensesnittet for visuell administrasjon.
Å hoste Milvus på din egen VPS holder proprietære embeddings og sensitive brukerdata innenfor din infrastruktur, gir dedikert minne og CPU for indeks-tunge AI-arbeidsbelastninger, og eliminerer kostnadene per spørring for administrerte vektordatabasetjenester.
Viktige funksjoner i Milvus
Søk i milliard-skala
Indekser og spør i milliarder av vektorer med responstid på under et millisekund ved å bruke HNSW-, IVF- eller DiskANN-indekser.
Hybridsøk
Kombiner tette vektorer, spredte vektorer og metadatafiltre i én enkelt spørring for mer presis AI-gjenfinning.
RAG-klar infrastruktur
Lagre dokumentinnleiringer og hente relevant kontekst for LLM-er, som driver nøyaktige chatboter og spørsmål- og svar-systemer.
Attu Web UI
Administrer samlinger, kjør spørringer og overvåk klyngens helse via en innebygd nettleserbasert administrasjonskonsoll.
Flerspråklige SDK-er
Offisielle klienter for Python, Java, Go og Node.js pluss REST- og gRPC-API-er integreres med enhver AI-stack.
Hvorfor kjøre Milvus på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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