LanguageTool er en omfattende åpen kildekode-korrekturlesingsserver som fanger opp grammatikk-, stil-, tegnsettings- og stavefeil på over 25 språk gjennom et enkelt RESTful HTTP API. Den går langt utover grunnleggende stavekontroll for å oppdage komplekse grammatiske problemer, noe som gjør den til et personvernvennlig alternativ til skybaserte grammatikktjenester som Grammarly.

Dette er en API-kun-tjeneste uten et tradisjonelt webgrensesnitt. Klienter — nettleserutvidelser, LibreOffice-plugins, kodeeditorer og tilpassede applikasjoner — peker til din distribusjons-URL og kaller /v2/check-endepunktet direkte. Selvhosting betyr at skriftlig innhold aldri forlater infrastrukturen din, noe som er avgjørende for juridiske, medisinske eller sensitive forretningsdokumenter.