Installer LanguageTool med ett klikk.
Åpen kildekode grammatikk-, stil- og stavekontroll for 25+ språk, levert som et privat, selvhostet REST API.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LanguageTool
LanguageTool er en omfattende åpen kildekode-korrekturlesingsserver som fanger opp grammatikk-, stil-, tegnsettings- og stavefeil på over 25 språk gjennom et enkelt RESTful HTTP API. Den går langt utover grunnleggende stavekontroll for å oppdage komplekse grammatiske problemer, noe som gjør den til et personvernvennlig alternativ til skybaserte grammatikktjenester som Grammarly.
Dette er en API-kun-tjeneste uten et tradisjonelt webgrensesnitt. Klienter — nettleserutvidelser, LibreOffice-plugins, kodeeditorer og tilpassede applikasjoner — peker til din distribusjons-URL og kaller /v2/check-endepunktet direkte. Selvhosting betyr at skriftlig innhold aldri forlater infrastrukturen din, noe som er avgjørende for juridiske, medisinske eller sensitive forretningsdokumenter.
Viktige funksjoner i LanguageTool
25+ språkstøtte
Sjekk grammatikk og stil på engelsk, spansk, fransk, tysk, portugisisk, nederlandsk, polsk og mange flere språk fra én enkelt tjeneste.
Grundig grammatikksjekk
Oppdag komplekse grammatiske feil, stilproblemer og ord som lett forveksles, som enkle stavekontroller overser.
REST API-integrasjon
Integrer grammatikksjekk i enhver applikasjon, CMS eller redigeringsprogram med et enkelt /v2/check HTTP-endepunkt.
N-gram språkmodeller
Aktiver valgfrie n-gram-modeller for betydelig forbedret gjenkjenning av ofte forvekslede ord og uttrykk.
Konfigurerbare ressurser
Juster Java heap-størrelsen ved utrulling for å balansere minnebruk mot gjennomstrømning for ditt forventede forespørselsvolum.
Hvorfor kjøre LanguageTool på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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