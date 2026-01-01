Installer Miniflux med ett-klikks installasjon.
Minimalistisk åpen kildekode RSS-leser bygget i Go for rask, distraksjonsfri nyhetsstrømforbruk.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Miniflux
Miniflux er en minimalistisk, meningssterk RSS-feedleser designet rundt ett prinsipp: å komme seg ut av veien og la deg lese. Bygget i Go og støttet av PostgreSQL, håndterer den RSS-, Atom-, RDF- og JSON-feeder gjennom et rent, tastaturdrevet grensesnitt uten unødvendig oppblåsthet eller kompleksitet. Med over 7 000 GitHub-stjerner har den opparbeidet seg en lojal tilhengerskare blant utviklere og personvernbevisste brukere som ønsker hastighet uten rot.
Selv-hosting av Miniflux holder abonnementslisten og lesevanene dine helt private. Det er ingen tredjeparts-sporere, ingen atferdsprofilering, og ingen tjeneste som kan legges ned eller kreve betaling. Du eier dine feeder, dine artikler og din lesehistorikk.
Viktige funksjoner i Miniflux
Fulltekstskraping
Henter komplette artikler fra feeder som kun publiserer sammendrag, slik at du alltid leser hele innholdet uten å forlate grensesnittet.
Tastaturnavigasjon
Omfattende tastatursnarveier lar deg navigere gjennom feeder, markere artikler som lest og åpne lenker uten å røre musen.
Les senere-integrasjoner
Sender artikler til Pocket, Wallabag, Instapaper og Pinboard med én handling for senere frakoblet lesing.
Tredjeparts klient-API
Fever- og Google Reader-kompatible API-er lar populære mobilapper som Reeder og NetNewsWire koble seg til din selvhostede instans.
Flerbrukerstøtte
Hver bruker får sin egen uavhengige feedliste, lesestatus og innstillinger på en enkelt delt serverinstans.
Hvorfor kjøre Miniflux på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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