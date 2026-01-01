Miniflux er en minimalistisk, meningssterk RSS-feedleser designet rundt ett prinsipp: å komme seg ut av veien og la deg lese. Bygget i Go og støttet av PostgreSQL, håndterer den RSS-, Atom-, RDF- og JSON-feeder gjennom et rent, tastaturdrevet grensesnitt uten unødvendig oppblåsthet eller kompleksitet. Med over 7 000 GitHub-stjerner har den opparbeidet seg en lojal tilhengerskare blant utviklere og personvernbevisste brukere som ønsker hastighet uten rot.

Selv-hosting av Miniflux holder abonnementslisten og lesevanene dine helt private. Det er ingen tredjeparts-sporere, ingen atferdsprofilering, og ingen tjeneste som kan legges ned eller kreve betaling. Du eier dine feeder, dine artikler og din lesehistorikk.