Overleaf er et nettleserbasert samarbeids-LaTeX-redigeringsprogram som brukes av millioner av forskere, akademikere og ingeniører over hele verden. Det erstatter lokale LaTeX-installasjoner med et skybasert miljø der team kan skrive, kompilere og gjennomgå dokumenter i sanntid — med full LaTeX-støtte, inkludert tilpassede pakker, BibTeX og kryssreferanser.

Selv-hosting av Overleaf på din egen VPS holder sensitiv forskning, proprietære manuskripter og institusjonelle dokumenter fullt under din kontroll. Du får det samme sanntidssamarbeidet og den rike LaTeX-kompileringspipelinen som skytjenesten, uten at data forlater infrastrukturen din eller krever SaaS-abonnement per bruker.