Installer Overleaf med ett klikk.
Samarbeidsbasert LaTeX-redigeringsprogram med åpen kildekode for vitenskapelig skriving, forskningsartikler og tekniske dokumenter.
Velg en VPS-plan for Overleaf
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Overleaf
Overleaf er et nettleserbasert samarbeids-LaTeX-redigeringsprogram som brukes av millioner av forskere, akademikere og ingeniører over hele verden. Det erstatter lokale LaTeX-installasjoner med et skybasert miljø der team kan skrive, kompilere og gjennomgå dokumenter i sanntid — med full LaTeX-støtte, inkludert tilpassede pakker, BibTeX og kryssreferanser.
Selv-hosting av Overleaf på din egen VPS holder sensitiv forskning, proprietære manuskripter og institusjonelle dokumenter fullt under din kontroll. Du får det samme sanntidssamarbeidet og den rike LaTeX-kompileringspipelinen som skytjenesten, uten at data forlater infrastrukturen din eller krever SaaS-abonnement per bruker.
Viktige funksjoner i Overleaf
Sanntidssamarbeid
Flere forfattere redigerer det samme LaTeX-dokumentet samtidig, med endringer som vises umiddelbart for alle samarbeidspartnere.
Full LaTeX-kompilering
Kompilerer dokumenter med pdfLaTeX, XeLaTeX og LuaLaTeX, inkludert støtte for egendefinerte pakker, BibTeX og Biber-bibliografier.
Versjonshistorie
Hver lagrede versjon av et dokument beholdes, slik at du kan sammenligne endringer og gjenopprette en hvilken som helst tidligere tilstand av prosjektet ditt.
Rikholdig malbibliotek
Start nye dokumenter fra et innebygd bibliotek med maler for akademiske arbeider, tidsskrifter, avhandlinger og presentasjoner, uten manuell konfigurering.
Spor endringer
Gjennomgå og godta eller avvise individuelle redigeringer fra samarbeidspartnere, som samsvarer med gjennomgangsflytene brukt i akademisk publisering.
Git integrasjon
Pushe og pulle prosjekter fra Git-repositorier, noe som muliggjør lokale arbeidsflyter for redigering ved siden av det nettleserbaserte redigeringsverktøyet.
Hvorfor kjøre Overleaf på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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