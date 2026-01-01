Installer PrestaShop med ett-klikks installasjon.
Kraftig e-handelsplattform med åpen kildekode som driver over 300 000 nettbutikker over hele verden med full produktadministrasjon, betalinger og flerspråklig støtte.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PrestaShop
PrestaShop er en funksjonsrik e-handelsplattform med åpen kildekode, brukt av forhandlere i over 190 land. Den tilbyr alt som trengs for å drive en profesjonell nettbutikk rett ut av esken: produktkataloghåndtering, ordrebehandling, integrerte betalingsløsninger (PayPal, Stripe og mer), støtte for flere språk og valutaer og innebygde SEO-verktøy — alt administrert fra et intuitivt administrasjonspanel.
Å drifte PrestaShop på din egen VPS holder kundedata og betalingsoppføringer under din kontroll, lar deg finjustere PHP og MySQL for optimal ytelse, og skalerer med virksomheten din uten transaksjonsgebyrer eller pris per bruker fra hostede e-handelsplattformer.
Viktige funksjoner i PrestaShop
Fullstendig produktkatalog
Administrer ubegrenset antall produkter med varianter, kombinasjoner, attributter og fleksible prisregler, inkludert kvantumsrabatter og tidsbegrensede kampanjer.
Integrerte betalinger
Godta betalinger via PayPal, Stripe, bankoverføring og dusinvis av regionale betalingsløsninger gjennom modulmarkedsplassen — ingen tilpasset betalingskode er nødvendig.
Flerspråk og valuta
Selg til kunder over hele verden med innebygd støtte for flere språk, valutaer og skatteregler i en enkelt butikkinstallasjon fra ett administratorpanel.
SEO og markedsføringsverktøy
Tilpassbare URL-er, metafelt, generering av nettstedskart og innebygde verktøy for rabattkuponger og lojalitetsprogrammer bidrar til å øke trafikken og gjentatte kjøp.
Temaer og Moduler
En markedsplass med tusenvis av temaer og moduler lar deg utvide design og funksjonalitet uten å røre kode, fra live chat til lojalitetspoeng.
Hvorfor kjøre PrestaShop på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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