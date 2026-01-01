PrestaShop er en funksjonsrik e-handelsplattform med åpen kildekode, brukt av forhandlere i over 190 land. Den tilbyr alt som trengs for å drive en profesjonell nettbutikk rett ut av esken: produktkataloghåndtering, ordrebehandling, integrerte betalingsløsninger (PayPal, Stripe og mer), støtte for flere språk og valutaer og innebygde SEO-verktøy — alt administrert fra et intuitivt administrasjonspanel.

Å drifte PrestaShop på din egen VPS holder kundedata og betalingsoppføringer under din kontroll, lar deg finjustere PHP og MySQL for optimal ytelse, og skalerer med virksomheten din uten transaksjonsgebyrer eller pris per bruker fra hostede e-handelsplattformer.