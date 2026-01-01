Installer SABnzbd med ett klikk.
Automatisert Usenet binærnedlaster som setter i kø, verifiserer og pakker ut NZB-filer uten manuell inngripen.
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Hva du kan bygge med SABnzbd
SABnzbd er den ledende Usenet-nedlasteren med åpen kildekode, som automatiserer hele prosessen fra NZB-fil til ferdig fil: parallell nedlasting fra flere servere, PAR2-integritetsverifisering, automatisk reparasjon og arkivutpakking — alt uten manuelle trinn. Den har vært ryggraden i arbeidsflyter for medieautomatisering i over et tiår.
Å hoste SABnzbd selv på en VPS gir 24/7 tilgjengelighet for RSS-overvåking og nedlastingskøer uten å måtte holde en hjemmedatamaskin i gang. Datasenterbåndbredde overgår ofte hastigheter for privatbruk, og nedlastinger havner på VPS-lagring for senere strømming eller henting via Sonarr, Radarr og den bredere medieautomatiseringsstakken.
Viktige funksjoner i SABnzbd
Automatisert NZB-behandling
Håndterer hele nedlastingsprosessen automatisk — henter, verifiserer med PAR2, reparerer ufullstendige filer og pakker ut arkiver uten brukerinngripen.
Multiserverstøtte
Kobler til flere Usenet-leverandører med prioritert rekkefølge og fyllserver-konfigurasjon for å fullføre nedlastinger til tross for ufullstendig artikkeldekning.
Sonarr- og Radarr-integrasjon
Fungerer som nedlastingsklient for den populære arr medieautomatiseringsstakken, som muliggjør helautomatiske arbeidsflyter for anskaffelse av TV og filmer.
Båndbreddeplanlegging
Sett hastighetsgrenser og aktive timer slik at nedlastinger ikke konkurrerer med andre tjenester i perioder med toppbelastning.
Overvåking av RSS-feed
Overvåker RSS-feeder fra Usenet-indekserere og utløser nedlastinger automatisk når nytt innhold som samsvarer med filtrene dine, blir publisert.
Hvorfor kjøre SABnzbd på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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