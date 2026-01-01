SABnzbd er den ledende Usenet-nedlasteren med åpen kildekode, som automatiserer hele prosessen fra NZB-fil til ferdig fil: parallell nedlasting fra flere servere, PAR2-integritetsverifisering, automatisk reparasjon og arkivutpakking — alt uten manuelle trinn. Den har vært ryggraden i arbeidsflyter for medieautomatisering i over et tiår.

Å hoste SABnzbd selv på en VPS gir 24/7 tilgjengelighet for RSS-overvåking og nedlastingskøer uten å måtte holde en hjemmedatamaskin i gang. Datasenterbåndbredde overgår ofte hastigheter for privatbruk, og nedlastinger havner på VPS-lagring for senere strømming eller henting via Sonarr, Radarr og den bredere medieautomatiseringsstakken.