Installer statistikk for Strava med ett klikk.
Selvhostet personlig sportsanalysedashbord som forvandler dine Strava-aktiviteter til detaljerte statistikker, grafer og varmekart.
Velg en VPS-plan for Statistics for Strava
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Statistics for Strava
Statistikk for Strava er et selvhostet analysedashbord som henter din komplette Strava-aktivitetshistorikk og gjengir den som interaktive diagrammer, geografiske varmekart, rapporter om utstyrsbruk, segmentanalyse og årlige gjennomganger — alt lagret lokalt på din egen server. I motsetning til den offisielle Strava-appen, mister den aldri historiske data bak en betalingsmur og gir deg fullt eierskap over dine atletiske resultater.
Oppsett krever en Strava API-applikasjon (gratis å opprette) og en engangs OAuth-autorisasjonsflyt for å generere et oppdateringstoken. Når tilkoblet, importerer bakgrunnsdemonen automatisk nye aktiviteter og holder dashbordet ditt oppdatert. En Strava-konto er nødvendig for å bruke denne applikasjonen.
Viktige funksjoner i Statistics for Strava
Aktivitetsanalysedashbord
Omfattende statistikk med interaktive diagrammer som dekker totaler, trender, personlige rekorder og treningsbelastning på tvers av alle aktivitetstyper.
Geografisk varmekart
Visualiser aktivitetshotspots på et geografisk varmekart som tegner inn alle registrerte ruter for å avsløre dine favoritt treningsområder.
Utstyr- og vedlikeholdssporing
Overvåk avstand og brukstimer for sykler, sko og utstyr med vedlikeholdsplanlegging for å vite når utstyret trenger service.
Segmenthistorikk og innsats
Bla gjennom alle dine Strava-segmentinnsatser, personlige rekorder og fremgang over tid for hvert segment du har syklet eller løpt.
Strava Tilbakeblikk
En årlig opplevelse som oppsummerer året og fremhever dine største prestasjoner, lengste aktiviteter og treningsmilepæler.
AI-treningsassistent
Valgfri AI-drevet analyse av dine treningsdata med innsikt og forslag, som kan kobles til OpenAI, Anthropic eller en lokal Ollama-modell.
Hvorfor kjøre Statistics for Strava på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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