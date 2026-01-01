Statistikk for Strava er et selvhostet analysedashbord som henter din komplette Strava-aktivitetshistorikk og gjengir den som interaktive diagrammer, geografiske varmekart, rapporter om utstyrsbruk, segmentanalyse og årlige gjennomganger — alt lagret lokalt på din egen server. I motsetning til den offisielle Strava-appen, mister den aldri historiske data bak en betalingsmur og gir deg fullt eierskap over dine atletiske resultater.

Oppsett krever en Strava API-applikasjon (gratis å opprette) og en engangs OAuth-autorisasjonsflyt for å generere et oppdateringstoken. Når tilkoblet, importerer bakgrunnsdemonen automatisk nye aktiviteter og holder dashbordet ditt oppdatert. En Strava-konto er nødvendig for å bruke denne applikasjonen.