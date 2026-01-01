Installer Syncthing med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode peer-to-peer filsynkronisering som holder dataene dine private og krypterte på tvers av alle enheter.
Velg en VPS-plan for Syncthing
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Syncthing
Syncthing er et desentralisert filsynkroniseringsverktøy som kontinuerlig synkroniserer filer mellom enhetene dine uten en sentral server. Alle data forblir på enhetene dine og overføres med TLS-kryptering og perfekt fremoverhemmelighet – ingen skymellommann, ingen konto kreves.
Selv-hosting av Syncthing på en VPS skaper en vedvarende synkroniseringsnode som forblir online 24/7, og sikrer at alle enhetene dine holder seg oppdaterte selv når noen er offline. Med støtte for mappeversjonering, konflikthåndtering og klienter på tvers av plattformer, er Syncthing det personvernfokuserte alternativet til Dropbox og Google Drive.
Viktige funksjoner i Syncthing
Ingen sentral server
Filer synkroniseres direkte mellom enhetene dine uten tredjeparts skylagring, slik at dataene dine forblir helt under din kontroll.
Ende-til-ende-kryptering
Alle overføringer bruker TLS med perfekt fremoverhemmelighet, noe som sikrer at filene dine ikke kan avlyttes eller leses av noen andre.
Fleksible mappemoduser
Konfigurer mapper som kun-sende, kun-motta eller toveis for å kontrollere nøyaktig hvordan data flyter mellom enheter.
Filversjonering
Behold historiske versjoner av endrede eller slettede filer med konfigurerbare oppbevaringspolicyer for å gjenopprette fra utilsiktede endringer.
Kryssplattformklienter
Native klienter for Linux, Windows, macOS og Android holder alle enheter synkronisert fra en enkelt vedvarende VPS-node.
Hvorfor kjøre Syncthing på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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