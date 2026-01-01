Syncthing er et desentralisert filsynkroniseringsverktøy som kontinuerlig synkroniserer filer mellom enhetene dine uten en sentral server. Alle data forblir på enhetene dine og overføres med TLS-kryptering og perfekt fremoverhemmelighet – ingen skymellommann, ingen konto kreves.

Selv-hosting av Syncthing på en VPS skaper en vedvarende synkroniseringsnode som forblir online 24/7, og sikrer at alle enhetene dine holder seg oppdaterte selv når noen er offline. Med støtte for mappeversjonering, konflikthåndtering og klienter på tvers av plattformer, er Syncthing det personvernfokuserte alternativet til Dropbox og Google Drive.