OpenProject er en plattform for prosjektstyring med åpen kildekode som gir team et selvhostet alternativ til Jira, Asana og Basecamp. Den dekker hele prosjektets livssyklus — fra oppgave- og feilsporing via Gantt-tidslinjeplanlegging, smidige tavler (Scrum og Kanban) og innebygd tidssporing — i én enkelt applikasjon. I motsetning til SaaS-verktøy, holder selvhosting all prosjektdata, tidslinjer og teamkommunikasjon innenfor din egen infrastruktur.

Team innen programvareutvikling, ingeniørfag, offentlig sektor og byggeorganisasjoner bruker OpenProject til å administrere komplekse prosjekter med flere team og strenge krav til datasuverenitet. Denne malen distribuerer OpenProject med dedikerte web-, bakgrunnsarbeider- og PostgreSQL-tjenester etter den anbefalte produksjonsarkitekturen.