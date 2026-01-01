Installer OpenProject med ett klikk.
Prosjektstyringsplattform med åpen kildekode som dekker oppgavesporing, Gantt-planlegging, Agile tavler og tidssporing i én selvhostet applikasjon.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenProject
OpenProject er en plattform for prosjektstyring med åpen kildekode som gir team et selvhostet alternativ til Jira, Asana og Basecamp. Den dekker hele prosjektets livssyklus — fra oppgave- og feilsporing via Gantt-tidslinjeplanlegging, smidige tavler (Scrum og Kanban) og innebygd tidssporing — i én enkelt applikasjon. I motsetning til SaaS-verktøy, holder selvhosting all prosjektdata, tidslinjer og teamkommunikasjon innenfor din egen infrastruktur.
Team innen programvareutvikling, ingeniørfag, offentlig sektor og byggeorganisasjoner bruker OpenProject til å administrere komplekse prosjekter med flere team og strenge krav til datasuverenitet. Denne malen distribuerer OpenProject med dedikerte web-, bakgrunnsarbeider- og PostgreSQL-tjenester etter den anbefalte produksjonsarkitekturen.
Viktige funksjoner i OpenProject
Oppfølging av arbeidspakker
Opprett og administrer oppgaver, feil, brukerhistorier og milepæler med rik metadata, hierarkier og relasjoner mellom elementer.
Planlegging av Gantt-tidslinje
Planlegg arbeid over tid med interaktive Gantt-diagrammer, avhengigheter og milepælsporing for flerfaseprosjekter.
Smidige tavler
Kjør Scrum-sprintar eller Kanban-arbeidsflyter med dra-og-slipp-tavler, restansestyring og hastighetssporing.
Tids- og kostnadsregistrering
Loggfør tid mot arbeidspakker, sett budsjetter og generer kostnadsrapporter for å holde prosjekter i rute og innenfor budsjett.
GitHub & GitLab-integrasjon
Koble pull-forespørsler og commits direkte til arbeidspakker, noe som gir utviklere og prosjektledere en samlet oversikt over fremdrift.
Hvorfor kjøre OpenProject på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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