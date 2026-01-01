Installer PowerDNS-Admin med ett-klikks installasjon.
Moderne webgrensesnitt for administrering av PowerDNS-soner, poster, brukere og tilgangskontroll fra ett enkelt dashbord.
Velg en VPS-plan for PowerDNS-Admin
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin er et åpen kildekode webgrensesnitt for PowerDNS autoritative DNS-server, som gir deg et brukervennlig grensesnitt for å administrere fremover- og revers-DNS-soner, poster, maler og DNSSEC-nøkler uten å redigere konfigurasjonsfiler eller manuelt lage API-kall. Den støtter rollebasert tilgangskontroll, sonebaserte tillatelser, aktivitetslogging og autentisering via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), og innebygde lokale kontoer med valgfri tofaktorautentisering.
Denne malen pakker PowerDNS-Admin sammen med en PowerDNS autoritativ server og MariaDB-backend, slik at du får en fullt integrert DNS-hostingstakk på din egen VPS. Selvhosting plasserer navneserverne dine, sonedata og DNS API utelukkende på infrastruktur du kontrollerer, uten sonebaserte avgifter og uten en tredjeparts DNS-leverandør involvert.
Viktige funksjoner i PowerDNS-Admin
Sonestyringsgrensesnitt
Opprett, rediger og slett videresendte og omvendte DNS-soner og -oppføringer via et oversiktlig web-dashbord i stedet for å redigere sonefiler eller kalle rå API-er.
Medfølgende PowerDNS-server
Inkluderer en ferdigkonfigurert PowerDNS autoritativ server med HTTP API aktivert og forhåndskoblet til admin-grensesnittet, slik at stacken er operativ rett ut av esken.
Rollebasert tilgangskontroll
Tildel administratorer, operatører og brukere på sonenivå med detaljerte tillatelser per sone, slik at team kan administrere DNS uten å dele én superadministrator-konto.
Bedriftsautentisering
Koble til eksisterende identitetssystemer med LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), og valgfri TOTP tofaktorautentisering for lokale kontoer.
Aktivitetslogging og revisjon
Hver sone- og postendring logges med den ansvarlige brukeren, noe som gir deg en fullstendig revisjonslogg for etterlevelse og feilsøking av hendelser.
Sonemaler og IDN
Gjenbrukbare sonemaler fremskynder innføringen av nye domener, samtidig som full støtte for IDN og Punycode dekker internasjonaliserte domenenavn uten manuell konvertering.
Hvorfor kjøre PowerDNS-Admin på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.