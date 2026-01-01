PowerDNS-Admin er et åpen kildekode webgrensesnitt for PowerDNS autoritative DNS-server, som gir deg et brukervennlig grensesnitt for å administrere fremover- og revers-DNS-soner, poster, maler og DNSSEC-nøkler uten å redigere konfigurasjonsfiler eller manuelt lage API-kall. Den støtter rollebasert tilgangskontroll, sonebaserte tillatelser, aktivitetslogging og autentisering via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), og innebygde lokale kontoer med valgfri tofaktorautentisering.

Denne malen pakker PowerDNS-Admin sammen med en PowerDNS autoritativ server og MariaDB-backend, slik at du får en fullt integrert DNS-hostingstakk på din egen VPS. Selvhosting plasserer navneserverne dine, sonedata og DNS API utelukkende på infrastruktur du kontrollerer, uten sonebaserte avgifter og uten en tredjeparts DNS-leverandør involvert.