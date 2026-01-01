Installer MicroBin med ett klikk.
Lettvektig selvhostet pastebin og fildeler i Rust med QR-koder, utløpende tekster og innebygd URL-forkorter.
Velg en VPS-plan for MicroBin
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med MicroBin
MicroBin er en liten, rask, fullt utstyrt pastebin- og fildelingstjeneste skrevet i Rust. En enkelt binærfil betjener nettgrensesnittet, filopplastinger, deling av utklipp, URL-forkorting og et administrasjonspanel — ingen ekstern database, ingen PHP-kjøretid, ingen tung avhengighetstre. Standarddistribusjonen er bevisst minimal slik at den forblir brukbar på en liten VPS, samtidig som den dekker de vanlige bruksområdene folk selv-hoster en pastebin for.
Ved å selv-hoste MicroBin på din egen VPS holdes delte utklipp, skjermbilder og korte lenker innenfor din infrastruktur, i stedet for offentlige tjenester som utvinner trafikkmønstre eller setter inn reklame. Utklipp kan passordbeskyttes, settes til å slettes etter lesing, krypteres på klientsiden, eller festes permanent, og hvert utklipp kommer med en QR-kode og kort URL for rask mobiloverføring.
Viktige funksjoner i MicroBin
Innliminger og filopplastinger
Del tekstutdrag og last opp filer av enhver type med størrelsesbegrensninger, automatisk syntaksutheving og forhåndsvisninger i linje.
Innebygd URL-forkorter
Gjør lange lenker om til korte, merkevaretilpassede URL-er som er hostet på ditt eget domene, uten å måtte sette opp en egen forkortelsestjeneste.
Utløpende og engangsinnlegg
Velg standard utløpsperioder, selvdestruerende funksjonalitet eller fest innlegg permanent for å balansere oppbevaring med personvern.
Klient-side kryptering
Valgfri klientbasert kryptering sikrer at serveren aldri ser klartekst for sensitive utdrag delt med en passordfrase.
QR-koder og admin-grensesnitt
Hvert innlegg får en QR-kode for mobil overføring, og et administrasjonspanel lar deg bla gjennom, redigere eller slette ethvert innlegg fra én skjerm.
Enkeltstående Rust-binærfil
Ingen ekstern database, ingen Redis, ingen bakgrunnsarbeidere — bare en liten Rust-prosess som kjører komfortabelt på de minste VPS-planene.
Hvorfor kjøre MicroBin på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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