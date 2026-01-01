MicroBin er en liten, rask, fullt utstyrt pastebin- og fildelingstjeneste skrevet i Rust. En enkelt binærfil betjener nettgrensesnittet, filopplastinger, deling av utklipp, URL-forkorting og et administrasjonspanel — ingen ekstern database, ingen PHP-kjøretid, ingen tung avhengighetstre. Standarddistribusjonen er bevisst minimal slik at den forblir brukbar på en liten VPS, samtidig som den dekker de vanlige bruksområdene folk selv-hoster en pastebin for.

Ved å selv-hoste MicroBin på din egen VPS holdes delte utklipp, skjermbilder og korte lenker innenfor din infrastruktur, i stedet for offentlige tjenester som utvinner trafikkmønstre eller setter inn reklame. Utklipp kan passordbeskyttes, settes til å slettes etter lesing, krypteres på klientsiden, eller festes permanent, og hvert utklipp kommer med en QR-kode og kort URL for rask mobiloverføring.