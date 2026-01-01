Readyset er en delvis tilstandsbasert strømmende SQL-cache som ligger mellom applikasjonen din og en eksisterende Postgres- eller MySQL-database. Den snakker den innebygde wire-protokollen, slik at applikasjoner kobler seg til med sin nåværende driver og tilkoblingsstreng — ingen kodeendringer, ingen ORM-omskrivninger, ingen separat logikk for ugyldiggjøring av cache å vedlikeholde.

Under panseret bruker Readyset inkrementell visningsvedlikehold for å holde mellomlagrede spørringsresultater oppdaterte når de underliggende tabellene endres, noe som eliminerer problemene med utdaterthet og cache-stampede ved tradisjonelle nøkkel-verdi-cacher som Redis eller Memcached. Selv-hosting på en VPS holder spørringstrafikk og data på infrastruktur du kontrollerer, samtidig som det fjerner gebyrene per spørring for administrerte cache-tjenester.