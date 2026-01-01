Installer Readyset med ett klikk.
Protokollkompatibelt hurtigbufferlag som ligger foran Postgres og MySQL for å akselerere spørringer og skalere lesetrafikk.
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Hva du kan bygge med Readyset
Readyset er en delvis tilstandsbasert strømmende SQL-cache som ligger mellom applikasjonen din og en eksisterende Postgres- eller MySQL-database. Den snakker den innebygde wire-protokollen, slik at applikasjoner kobler seg til med sin nåværende driver og tilkoblingsstreng — ingen kodeendringer, ingen ORM-omskrivninger, ingen separat logikk for ugyldiggjøring av cache å vedlikeholde.
Under panseret bruker Readyset inkrementell visningsvedlikehold for å holde mellomlagrede spørringsresultater oppdaterte når de underliggende tabellene endres, noe som eliminerer problemene med utdaterthet og cache-stampede ved tradisjonelle nøkkel-verdi-cacher som Redis eller Memcached. Selv-hosting på en VPS holder spørringstrafikk og data på infrastruktur du kontrollerer, samtidig som det fjerner gebyrene per spørring for administrerte cache-tjenester.
Viktige funksjoner i Readyset
Wire-compatible proxy
Plasseres mellom applikasjoner og Postgres eller MySQL uten driverendringer, ORM-omskrivninger eller nye klientbiblioteker å lære.
Inkrementell visningsvedlikehold
Bufrede spørringsresultater oppdateres direkte når oppstrøms tabeller endres, slik at dataene forblir oppdaterte uten manuell ugyldiggjøring av hurtigbuffer eller gjetting av TTL.
Eksplisitt spørringsbufring
Du velger hvilke SELECT-setninger som skal bufreres med en CREATE CACHE-setning, noe som gir presis kontroll over minnebruk og hva som akselereres.
Innebygd Grafana-dashbord
Inkludert Grafana-instans pluss Prometheus-eksportør viser antall hurtigbufrede spørringer, treffrater og replikeringsforsinkelse fra det øyeblikket stakken starter.
Utskalering av lesegjennomstrømning
Tunge lesebelastninger belaster Readyset-minnet i stedet for å overbelaste primærdatabasen, noe som frigjør oppstrømmen til å håndtere skriveoperasjoner og analyser.
Postgres- og MySQL-paritet
En enkelt binær støtter begge motorene, slik at den samme hurtigbuffer-arbeidsflyten gjelder uavhengig av om applikasjonen din kommuniserer med PostgreSQL eller MySQL direkte.
Hvorfor kjøre Readyset på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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