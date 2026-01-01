Joplin Server er den selvhostede synkroniserings-backend for den populære åpen kildekode-notatappen Joplin. Den tilbyr et sikkert, privat knutepunkt for synkronisering av notater, gjøremål, notatbøker og vedlegg på tvers av stasjonære, mobile og terminalklienter — uten å være avhengig av tredjeparts skytjenester som Dropbox eller OneDrive.

Å hoste Joplin Server på din egen VPS betyr at din personlige kunnskapsbase forblir helt under din kontroll. Du angir lagringsgrensene, definerer sikkerhetskopieringspolicyer og velger om du vil aktivere ende-til-ende-kryptering — ingen abonnementsavgifter, ingen datainnsamling og ingen plattformlåsing.