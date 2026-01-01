Installer Joplin Server med ett klikk.
Selvhostet synkroniserings-backend for Joplin, som holder notatene og vedleggene dine private på tvers av alle enheter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Joplin Server
Joplin Server er den selvhostede synkroniserings-backend for den populære åpen kildekode-notatappen Joplin. Den tilbyr et sikkert, privat knutepunkt for synkronisering av notater, gjøremål, notatbøker og vedlegg på tvers av stasjonære, mobile og terminalklienter — uten å være avhengig av tredjeparts skytjenester som Dropbox eller OneDrive.
Å hoste Joplin Server på din egen VPS betyr at din personlige kunnskapsbase forblir helt under din kontroll. Du angir lagringsgrensene, definerer sikkerhetskopieringspolicyer og velger om du vil aktivere ende-til-ende-kryptering — ingen abonnementsavgifter, ingen datainnsamling og ingen plattformlåsing.
Viktige funksjoner i Joplin Server
Privat notatsynkronisering
Synkroniser notater, notatbøker og vedlegg på tvers av alle enhetene dine via din egen server, uten at en tredjeparts skytjeneste håndterer dataene dine.
Ende-til-ende kryptering
Beskytt notatinnhold med klientbasert kryptering slik at bare du kan lese notatene dine — selv serveren ser aldri klarteksten.
Flerbrukerstøtte
Opprett separate kontoer for familiemedlemmer eller kolleger, hver med sin egen notatsamling og konfigurerbare lagringskvoter.
Notatdeling
Del individuelle notater eller notatbøker med andre Joplin Server-brukere og administrer tilgangstillatelser direkte fra klientappene.
Alle klientplattformer
Koble til Joplin-klienter på Windows, macOS, Linux, iOS og Android — hver enhet synkroniseres til samme server via standard Joplin synkroniseringsprotokoll.
Hvorfor kjøre Joplin Server på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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