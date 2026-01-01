MiroTalk P2P er en selvhostet WebRTC videokonferanseplattform som ruter medier direkte mellom deltakerne – ikke via serveren din. Fordi videostrømmer går peer-to-peer, er forsinkelsen minimal, og VPS-båndbredden din brukes kun til signalering, selv når flere rom kjører samtidig. Deltakere kan bli med fra hvilken som helst moderne nettleser via en delbar lenke uten konto, nedlasting eller plugin.

I motsetning til skytjenester som logger og behandler møtedata på infrastrukturen sin, holder selvhosting av MiroTalk hver samtale på maskinvare du eier. Rom kan passordbeskyttes, vertsbeskyttelse begrenser sesjonsopprettelse til autoriserte brukere, og et REST API lar deg integrere møteopprettelse i dine egne applikasjoner.