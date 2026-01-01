Installer MiroTalk med ett klikk.
Selvhostet P2P videokonferanser med ubegrensede rom, skjermdeling, og ingen appinstallasjon kreves for deltakere.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med MiroTalk
MiroTalk P2P er en selvhostet WebRTC videokonferanseplattform som ruter medier direkte mellom deltakerne – ikke via serveren din. Fordi videostrømmer går peer-to-peer, er forsinkelsen minimal, og VPS-båndbredden din brukes kun til signalering, selv når flere rom kjører samtidig. Deltakere kan bli med fra hvilken som helst moderne nettleser via en delbar lenke uten konto, nedlasting eller plugin.
I motsetning til skytjenester som logger og behandler møtedata på infrastrukturen sin, holder selvhosting av MiroTalk hver samtale på maskinvare du eier. Rom kan passordbeskyttes, vertsbeskyttelse begrenser sesjonsopprettelse til autoriserte brukere, og et REST API lar deg integrere møteopprettelse i dine egne applikasjoner.
Viktige funksjoner i MiroTalk
Peer-to-peer-medier
Video og lyd strømmer direkte mellom deltakerne — ikke via serveren din — holder forsinkelsen lav og båndbreddekostnadene nær null uavhengig av hvor mange rom som kjører samtidig.
Ingen app kreves
Deltakere blir med fra hvilken som helst moderne nettleser via en delbar lenke, uten behov for kontoregistrering, nedlasting eller nettleserplugin.
Skjermdeling og opptak
Del skjermen din eller et spesifikt programvindu, og ta opp økter lokalt på enheten din uten å lagre opptak på serveren.
Whiteboard og fildeling
Samarbeid i sanntid på et delt whiteboard og overfør filer direkte mellom deltakere under en økt uten ekstern lagring.
Vertsbeskyttelse
Krev et passord for å opprette nye rom, som begrenser opprettelsen av økter til autoriserte brukere, samtidig som deltakerlenker holdes åpne og friksjonsfrie.
REST API og innbygging
Opprett rom og generer deltakertokener programmatisk via et dokumentert REST API, og bygg inn konferansegrensesnittet på et hvilket som helst nettsted som en iframe.
Hvorfor kjøre MiroTalk på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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