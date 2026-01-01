Installer Dragonfly med ett-klikks installasjon.
Høyytelses, Redis-kompatibelt datalager i minnet, utviklet for moderne maskinvare for å levere opptil 25 ganger høyere gjennomstrømning enn Redis.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Dragonfly
Dragonfly er en moderne in-memory datalagring som er fullt kompatibel med Redis- og Memcached-API-ene, noe som betyr at enhver eksisterende applikasjon som bruker Redis, kan bytte til Dragonfly ved å endre kun tilkoblingsstrengen. Bygget fra grunnen av for flerkjernede CPU-er ved hjelp av en shared-nothing thread-per-core-arkitektur, leverer Dragonfly opptil 25 ganger høyere gjennomstrømning enn Redis på samme maskinvare, samtidig som den bruker betydelig mindre minne for det samme datasettet.
Selv-hosting av Dragonfly gir applikasjonene dine en høyytelses hurtigbuffer og datastruktur-lagring uten kostnader per operasjon eller tilkoblingsgrenser. Den innebygde HTTP-administrasjonskonsollen gir servermålinger og diagnostikk som er tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser, i tillegg til full kompatibilitet med Redis CLI og alle Redis klientbiblioteker.
Viktige funksjoner i Dragonfly
Redis API-kompatibel
Fungerer som en Redis-erstatning — enhver app som bruker et Redis-klientbibliotek fungerer med Dragonfly ved å kun endre tilkoblingsstrengen.
25× Redis-gjennomstrømning
Fler-trådet arkitektur uten delt tilstand utnytter alle CPU-kjerner fullt ut, og leverer opptil 25 ganger flere operasjoner per sekund enn enkeltgjenget Redis på samme maskinvare.
Lavere minnebruk
Nye implementeringer av datastrukturer reduserer minneforbruket med opptil 30% sammenlignet med Redis for det samme datasettet, slik at du kan lagre mer data på en mindre VPS.
Innebygd administrasjonskonsoll
HTTP-administrasjonsgrensesnittet på samme port gir serverstatistikk, minnebruk og diagnostikk som er tilgjengelig direkte fra en nettleser.
Memcached-kompatibel
Aksepterer Memcached tekstprotokollkommandoer i tillegg til Redis-kommandoer, noe som gjør det til en direkte erstatning for begge hurtigbuffersystemene samtidig.
Hvorfor kjøre Dragonfly på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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