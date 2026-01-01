Dragonfly er en moderne in-memory datalagring som er fullt kompatibel med Redis- og Memcached-API-ene, noe som betyr at enhver eksisterende applikasjon som bruker Redis, kan bytte til Dragonfly ved å endre kun tilkoblingsstrengen. Bygget fra grunnen av for flerkjernede CPU-er ved hjelp av en shared-nothing thread-per-core-arkitektur, leverer Dragonfly opptil 25 ganger høyere gjennomstrømning enn Redis på samme maskinvare, samtidig som den bruker betydelig mindre minne for det samme datasettet.

Selv-hosting av Dragonfly gir applikasjonene dine en høyytelses hurtigbuffer og datastruktur-lagring uten kostnader per operasjon eller tilkoblingsgrenser. Den innebygde HTTP-administrasjonskonsollen gir servermålinger og diagnostikk som er tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser, i tillegg til full kompatibilitet med Redis CLI og alle Redis klientbiblioteker.