Installer Dozzle med ett klikk.
Lettvekts webgrensesnitt for visning av Docker-containerlogger i sanntid med umiddelbar containeroppdagelse og ingen konfigurasjon nødvendig.
Velg en VPS-plan for Dozzle
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Dozzle
Dozzle er et webgrensesnitt uten konfigurasjon for overvåking av Docker-containerlogger i sanntid. Det oppdager automatisk hver container på verten og strømmer utdataene deres direkte til et rent, responsivt nettlesergrensesnitt — ingen loggagenter, ingen ekstern lagring, ingen oppsett utover å montere Docker-socketen.
Utviklere bruker det til å overvåke flere tjenester samtidig under feilsøking, mens operatører stoler på det for rask hendelsestriage. Kraftig søk og filtrering gjør det enkelt å isolere de nøyaktige logglinjene du trenger uten å forlate nettleseren. Med minimal ressursbruk og ingen databaseavhengigheter, kjører Dozzle komfortabelt sammen med produksjonsarbeidsmengder på enhver VPS.
Viktige funksjoner i Dozzle
Sanntids loggstrømming
Strømmer direkte containerutdata til nettleseren med automatisk rulling, slik at du ser nye logglinjer i det øyeblikket de skrives.
Øyeblikkelig container-oppdagelse
Oppdager automatisk alle kjørende containere på verten — ingen manuell konfigurasjon er nødvendig for å begynne å vise logger.
Søk og filtrering
Søk i logginnhold etter nøkkelord eller filtrer etter containernavn og tidsperiode for raskt å isolere feil og relevante hendelser.
Visning av flere beholdere
Overvåk flere tjenester side om side i ett enkelt nettleservindu, noe som reduserer kontekstbytte under feilsøkingsøkter.
Ingen eksterne avhengigheter
Krever kun Docker-socketen — ingen database, ingen logg-sender, og ingen agentprosesser som bruker ekstra ressurser.
Hvorfor kjøre Dozzle på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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