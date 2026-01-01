Dozzle er et webgrensesnitt uten konfigurasjon for overvåking av Docker-containerlogger i sanntid. Det oppdager automatisk hver container på verten og strømmer utdataene deres direkte til et rent, responsivt nettlesergrensesnitt — ingen loggagenter, ingen ekstern lagring, ingen oppsett utover å montere Docker-socketen.

Utviklere bruker det til å overvåke flere tjenester samtidig under feilsøking, mens operatører stoler på det for rask hendelsestriage. Kraftig søk og filtrering gjør det enkelt å isolere de nøyaktige logglinjene du trenger uten å forlate nettleseren. Med minimal ressursbruk og ingen databaseavhengigheter, kjører Dozzle komfortabelt sammen med produksjonsarbeidsmengder på enhver VPS.