Moodle er verdens mest populære åpen kildekode læringsstyringssystem, brukt av 489 millioner brukere på over 152 000 nettsteder i 236 land. Det gir alt lærere og opplæringsteam trenger: kursutvikling, quizer og vurderinger, fagfellevurderinger, diskusjonsfora, karakterstyring og mobil tilgang — alt under én selvhostet plattform. Med WCAG 2.1 AA tilgjengelighetssamsvar og over 2 000 tilleggsprogrammer, tilpasser Moodle seg ethvert læringsmiljø, fra K-12-skoler til bedriftens opplæringsavdelinger.

Selvhosting av Moodle på din VPS eliminerer lisensavgifter per bruker og gir deg fullt eierskap over kursinnhold og læringsdata. Du kan installere tilpassede tilleggsprogrammer, bruke merkevaretilpassede temaer og integrere med eksisterende autentiseringssystemer uten begrensninger pålagt av hostede LMS-leverandører.