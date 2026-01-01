Installer Moodle med ett klikk.
Verdens mest populære åpen kildekode LMS stolt på av 489 millioner brukere for nettkurs, vurderinger og opplæring.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Moodle
Moodle er verdens mest populære åpen kildekode læringsstyringssystem, brukt av 489 millioner brukere på over 152 000 nettsteder i 236 land. Det gir alt lærere og opplæringsteam trenger: kursutvikling, quizer og vurderinger, fagfellevurderinger, diskusjonsfora, karakterstyring og mobil tilgang — alt under én selvhostet plattform. Med WCAG 2.1 AA tilgjengelighetssamsvar og over 2 000 tilleggsprogrammer, tilpasser Moodle seg ethvert læringsmiljø, fra K-12-skoler til bedriftens opplæringsavdelinger.
Selvhosting av Moodle på din VPS eliminerer lisensavgifter per bruker og gir deg fullt eierskap over kursinnhold og læringsdata. Du kan installere tilpassede tilleggsprogrammer, bruke merkevaretilpassede temaer og integrere med eksisterende autentiseringssystemer uten begrensninger pålagt av hostede LMS-leverandører.
Viktige funksjoner i Moodle
Kursbygger
Dra-og-slipp kursorganisering med støtte for videoer, SCORM-pakker, quizer, oppgaver og interaktive aktiviteter i ett samlet redigeringsverktøy.
Vurderingsverktøy
Quizer, medstudentvurderinger, rubrikkbasert karaktersetting og automatisert tilbakemelding gir instruktører fleksible måter å evaluere og spore elevenes fremgang på.
Samarbeidsfunksjoner
Diskusjonsfora, chatterom, wikier og innebygd integrasjon for videokonferanser tilrettelegger for aktiv læring og gruppeinteraksjon i enhver skala.
Analyse og rapportering
Tilpassbare rapporter sporer kursgjennomføring, quizresultater og engasjementsmålinger slik at instruktører kan identifisere elever som sliter, tidlig.
Plugin-økosystem
Over 2 000 programtillegg utvider Moodle med gamifisering, tredjepartsintegrasjoner, tilpassede aktivitetstyper og spesialiserte vurderingsformater.
Hvorfor kjøre Moodle på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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