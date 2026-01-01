Installer Kill Bill med én-klikks installasjon.
Abonnementsfakturering og betalingsplattform med åpen kildekode for SaaS, markedsplasser og bruksbaserte virksomheter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Kill Bill
Kill Bill er en velprøvd fakturerings- og betalingsplattform med åpen kildekode, brukt i produksjon av selskaper som behandler millioner av fakturaer i måneden. Den håndterer hele inntektsgenereringsstakken – katalogadministrasjon, abonnementer, gjentakende fakturering, avgifter og betalingsruting – gjennom en pluggbar arkitektur som lar deg mikse og matche betalingsgatewayer, avgiftsmotorer og analyseverktøy uten å måtte skrive om forretningslogikk.
Selvhosting av Kill Bill holder kundebetalingsmetadata, abonnementshistorikk og prisregler under din fulle kontroll, uten transaksjonsgebyrer eller leverandørlåsning. Det inkluderte Kaui admin-grensesnittet gir finans- og supportteam en webkonsoll for kontoer, fakturaer, refusjoner og planendringer uten å skrive en eneste API-forespørsel.
Viktige funksjoner i Kill Bill
Abonnementsmotor
Modellprøveperioder, tidsbestemte kontrakter, blandet prising og komplekse katalogoppgraderinger og -nedgraderinger, der proratering håndteres automatisk.
Betalingsgateway-programtillegg
Ruter betalinger gjennom Stripe, Adyen, Braintree, PayPal og dusinvis av andre leverandører ved å bruke utskiftbare betalingsplugins.
Fakturering og purring
Generer fakturaer i tide, prøv mislykkede betalinger på nytt med konfigurerbare purreregler og gjenopprett inntekter uten å skrive egendefinerte skript.
Kaui administrasjonskonsoll
Bla gjennom kontoer, refunder betalinger, rediger abonnementer og inspiser fakturaer via et dedikert webgrensesnitt bygget for støtte- og økonomiteam.
REST API og programtillegg
Full REST API pluss en Java/Ruby plugin SDK lar deg integrere Kill Bill med CRM-er, avgiftsmotorer og analyseverktøy uten å forgrene kjernen.
Multi-tenant-klar
Isoler merkevarer, regioner eller kundesegmenter i en enkelt instans ved å bruke innebygd multi-tenancy med separate kataloger og legitimasjon.
Hvorfor kjøre Kill Bill på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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