Kill Bill er en velprøvd fakturerings- og betalingsplattform med åpen kildekode, brukt i produksjon av selskaper som behandler millioner av fakturaer i måneden. Den håndterer hele inntektsgenereringsstakken – katalogadministrasjon, abonnementer, gjentakende fakturering, avgifter og betalingsruting – gjennom en pluggbar arkitektur som lar deg mikse og matche betalingsgatewayer, avgiftsmotorer og analyseverktøy uten å måtte skrive om forretningslogikk.

Selvhosting av Kill Bill holder kundebetalingsmetadata, abonnementshistorikk og prisregler under din fulle kontroll, uten transaksjonsgebyrer eller leverandørlåsning. Det inkluderte Kaui admin-grensesnittet gir finans- og supportteam en webkonsoll for kontoer, fakturaer, refusjoner og planendringer uten å skrive en eneste API-forespørsel.