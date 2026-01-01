Eclipse Mosquitto er referanseimplementeringen med åpen kildekode av MQTT-protokollen, som støtter versjonene 5.0, 3.1.1 og 3.1. MQTTs minimale binære overhead og publiser/abonner-modell gjør den til standardvalget for IoT-sensornettverk, hjemmeautomatiseringshuber og enhver applikasjon der båndbredde og batterilevetid er viktig. Mosquitto er utplassert i produksjonsmiljøer som spenner fra enkeltstående Raspberry Pi-hjemmeoppsett til store industrielle IoT-utrullinger.

Denne malen distribuerer Mosquitto med passordautentisering aktivert som standard og vedvarende lagring for meldingsdata og konfigurasjon. Selvhosting gir deg ubegrensede tilkoblinger og meldinger uten gebyrer per enhet, full kontroll over tilgangskontrollister og konsekvent levering med lav forsinkelse som delte skymeglere ikke kan garantere.