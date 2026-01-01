Installer Eclipse Mosquitto med én-klikks installasjon.
Lettvektig åpen kildekode MQTT-megler for å koble til IoT-enheter, sensorer og applikasjoner med publiser/abonner-meldinger.
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Hva du kan bygge med Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto er referanseimplementeringen med åpen kildekode av MQTT-protokollen, som støtter versjonene 5.0, 3.1.1 og 3.1. MQTTs minimale binære overhead og publiser/abonner-modell gjør den til standardvalget for IoT-sensornettverk, hjemmeautomatiseringshuber og enhver applikasjon der båndbredde og batterilevetid er viktig. Mosquitto er utplassert i produksjonsmiljøer som spenner fra enkeltstående Raspberry Pi-hjemmeoppsett til store industrielle IoT-utrullinger.
Denne malen distribuerer Mosquitto med passordautentisering aktivert som standard og vedvarende lagring for meldingsdata og konfigurasjon. Selvhosting gir deg ubegrensede tilkoblinger og meldinger uten gebyrer per enhet, full kontroll over tilgangskontrollister og konsekvent levering med lav forsinkelse som delte skymeglere ikke kan garantere.
Viktige funksjoner i Eclipse Mosquitto
Støtte for MQTT-protokoll
Støtter MQTT-versjonene 5.0, 3.1.1 og 3.1, noe som sikrer kompatibilitet med hele spekteret av IoT-enheter, biblioteker og klientverktøy.
Passordautentisering
Forhåndskonfigurert passordbasert autentisering blokkerer uautoriserte tilkoblinger fra det øyeblikket megleren starter, uten at ekstra oppsett er nødvendig.
Meldingpersistering
Beholdte meldinger og QoS-leveringsgarantier overlever megleromstarter, noe som sikrer at enheter som kobler seg til igjen etter nedetid, mottar tapte oppdateringer.
Emnetilgangskontroll
ACL-regler begrenser hvilke klienter som kan publisere eller abonnere på spesifikke emner, noe som muliggjør finkornede flerbruker-meglerkonfigurasjoner.
TLS-kryptering
Innebygd TLS/SSL-støtte krypterer alle klienttilkoblinger, og beskytter sensordata og kontrollkommandoer under overføring over usikre nettverk.
Hvorfor kjøre Eclipse Mosquitto på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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