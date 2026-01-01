Snapdrop er et vakkert enkelt nettbasert filoverføringsverktøy som eliminerer friksjonen ved å overføre filer mellom enheter. Inspirert av Apple AirDrop, men fungerer på tvers av alle plattformer og nettlesere, oppdager Snapdrop automatisk enheter på samme nettverk og muliggjør øyeblikkelige peer-to-peer-overføringer – ingen kontoer, ingen appinstallasjoner og ingen konfigurasjon nødvendig.

Selvhosting av Snapdrop på din VPS skaper et privat, alltid tilgjengelig filoverføringsmiljø fullstendig innenfor din infrastruktur. I motsetning til den offentlige Snapdrop.net-tjenesten, beholder din selvhostede instans all oppdagelses- og overføringsdata på ditt eget nettverk, noe som er kritisk for organisasjoner som håndterer konfidensiell informasjon eller opererer i miljøer med strenge krav til datahåndtering.