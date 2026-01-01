Installer Snapdrop med ett-klikks installasjon.
Nettleserbasert lokal fildeling inspirert av AirDrop — ingen kontoer, ingen apper, fungerer på alle plattformer.
Velg en VPS-plan for Snapdrop
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Snapdrop
Snapdrop er et vakkert enkelt nettbasert filoverføringsverktøy som eliminerer friksjonen ved å overføre filer mellom enheter. Inspirert av Apple AirDrop, men fungerer på tvers av alle plattformer og nettlesere, oppdager Snapdrop automatisk enheter på samme nettverk og muliggjør øyeblikkelige peer-to-peer-overføringer – ingen kontoer, ingen appinstallasjoner og ingen konfigurasjon nødvendig.
Selvhosting av Snapdrop på din VPS skaper et privat, alltid tilgjengelig filoverføringsmiljø fullstendig innenfor din infrastruktur. I motsetning til den offentlige Snapdrop.net-tjenesten, beholder din selvhostede instans all oppdagelses- og overføringsdata på ditt eget nettverk, noe som er kritisk for organisasjoner som håndterer konfidensiell informasjon eller opererer i miljøer med strenge krav til datahåndtering.
Viktige funksjoner i Snapdrop
Nullkonfigurasjon
Enheter på samme nettverk oppdager hverandre automatisk — åpne nettleseren, se enhetene dine og begynn å dele umiddelbart.
Kryssplattformstøtte
Fungerer på Windows, macOS, Linux, iOS og Android fra enhver moderne nettleser uten at appinstallasjon er nødvendig på noen enhet.
Person-til-person-overføringer
WebRTC-drevne direkteoverføringer holder filer i bevegelse mellom enheter uten å rute via serveren din, noe som maksimerer hastighet og personvern.
Ingen filstørrelsesgrenser
Overfør filer i alle størrelser uten opplastingsbegrensningene eller komprimeringen pålagt av skybaserte delingstjenester.
Ingen kontoer påkrevd
Fullstendig anonym deling — ingen registrering, ingen personlig informasjon og ingen vedvarende lagring av overførte filer.
Hvorfor kjøre Snapdrop på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.