SickGear er den mest stabile og funksjonsrike fellesskapsvedlikeholdte forken av det originale Sick-Beard-prosjektet — en selvhostet TV-serieautomatiseringsserver som sporer seriene du følger, overvåker Usenet-indekserere og torrent-trackere for nye episoder, og leverer matchende utgivelser til nedlasteren din for automatisk bibliotekimport. Den har blitt kontinuerlig utviklet siden 2014 med fokus på pålitelighet, bred indekseringsdekning og et polert webgrensesnitt inspirert av det originale Sick-Beard-designet.

Selvhosting av SickGear på en VPS holder TV-automatiseringen din i gang 24/7 slik at episoder dukker opp i biblioteket ditt minutter etter utgivelse. Den passer naturlig med Plex, Jellyfin, Emby og den bredere Servarr-mediestakken, og fungerer med praktisk talt alle Newznab- og Torznab-indekserere.