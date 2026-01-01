Distribuer SickGear med ett klikk-installasjon.
Stabil server for automatisering av TV-serier — den langvarige, funksjonsrike forgreningen av Sick-Beard for selvhostede PVR-oppsett.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med SickGear
SickGear er den mest stabile og funksjonsrike fellesskapsvedlikeholdte forken av det originale Sick-Beard-prosjektet — en selvhostet TV-serieautomatiseringsserver som sporer seriene du følger, overvåker Usenet-indekserere og torrent-trackere for nye episoder, og leverer matchende utgivelser til nedlasteren din for automatisk bibliotekimport. Den har blitt kontinuerlig utviklet siden 2014 med fokus på pålitelighet, bred indekseringsdekning og et polert webgrensesnitt inspirert av det originale Sick-Beard-designet.
Selvhosting av SickGear på en VPS holder TV-automatiseringen din i gang 24/7 slik at episoder dukker opp i biblioteket ditt minutter etter utgivelse. Den passer naturlig med Plex, Jellyfin, Emby og den bredere Servarr-mediestakken, og fungerer med praktisk talt alle Newznab- og Torznab-indekserere.
Viktige funksjoner i SickGear
Vis sporing med kvalitetsprofiler
Innstillinger per program for kvalitet, oppløsning, språk og kodek betyr at hver tittel hentes i nøyaktig det formatet du ønsker.
Bred støtte for indekserere
Newznab- og Torznab-kompatibilitet, pluss direkte plugins for mange private trackere, dekker praktisk talt alle Usenet- og torrentindekserere.
Innebygd nedlasterintegrasjon
Innebygde plugins for NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge og rTorrent lar SickGear orkestrere hele nedlastingsflyten.
Undertekstsøk
OpenSubtitles, Addic7ed og Podnapisi-integrasjon henter matchende undertekster på dine foretrukne språk rett etter hver nedlasting.
Anime og spesialformatstøtte
Innebygd AniDB-integrasjon håndterer anime-spesifikke navnekonvensjoner og absolutt episodenummerering uten manuelle omveier.
Hvorfor kjøre SickGear på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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